男友求歡被拒痛哭撞牆　國光女神嚇壞：根本情緒勒索

國光女神LaLa（蘇心甯）擁有甜美臉蛋和32E火辣好身材，私下卻是個保守、老實的善良女孩，曾有一段婚姻的她，最近接受好姊妹何妤玟的YouTube頻道訪問，透露找尋第二春的條件，希望對方是年紀小，能一起成長的靈魂伴侶，且不要對她存有太多性幻想，她自曝曾有雙魚座男友求歡被拒，竟然痛哭撞牆的可怕經歷，直呼當下真的被嚇到，劇情太瓊瑤了，「不能一直情緒勒索啊」！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LaLa蘇心甯最近推出公益寫真桌曆組，號召粉絲做好事。（圖／蘇心甯LaLa提供）

▲LaLa蘇心甯為了拍攝公益寫真桌曆組，不敢大吃大喝。（圖／蘇心甯LaLa提供）

曾是La New熊的啦啦隊隊員，蘇心甯秀身材毫不扭捏，最近推出性感寫真桌曆做公益（https://shp.ee/wnwjeub），她自曝其實不愛露，都是工作需求，若交往對象要她穿保守點，也會願意配合，私下則偏好年紀小的男生，「年紀大的都希望女生聽話，好像爸爸一樣，我不想跟爸爸交往，同年齡或年紀小的異性比較有同理心，願意花心思在女生身上」。





蘇心甯育有一名女兒，正值青春期，兩人合照像姊妹般親密，她認為小孩就像母親身上的一部分，若有異性追求，首要條件是能接受孩子，「我不奢望多親密，至少要可以溝通，女兒已經13歲，我在學習和她溝通，她又住在南部，所以對方要能接受我南北兩邊跑」，甚至不考慮再生孩子，怕跟女兒隔閡太大。





▲LaLa蘇心甯（左）和女兒站在一起宛如姊妹檔。（圖／翻攝蘇心甯IG）

她表示，喜歡靠自己打拚、白手起家的男性，比較有同理心，能體諒女生的辛苦，「我們不能一直在背後扮演扶植男生的角色，要一起成長，一起更好，工作上彼此較勁，私底下也是靈魂伴侶」，並希望追求者不要因她身材曼妙，就抱有太大性幻想，私下性慾不強也不愛服務，講完又大笑說「天啊，我這樣子不會有第二春了吧！」



