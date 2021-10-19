福建莆田刑案嫌犯拒捕自殺　社會同情要求繼續查

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通報稱，經初步查明，55歲的歐姓嫌犯因建房用地糾紛，持刀對被害人一家故意傷害，造成2人當場死亡，3人受傷，年紀最小的傷者僅9歲。
通報稱，案件正在進一步偵辦中。
先前中國媒體的報導指出，嫌犯歐金中是老實農民，生前想蓋房卻屢被鄰居阻撓，只能和老母親住在雨棚裡。案發前，因為颱風，歐金中的雨棚殘片吹到了鄰居家裡，兩家人發生口角，從而引發血案。
此案引來許多同情歐金中的輿論，已有網友在網上呼籲：警方稱歐金中「畏罪自殺」，不應該是案件的終結。也有自媒體發文指出，歐金中是否自殺，應該由權威機構屍檢核實。
歐金中生前的各種申訴訊息在網上傳播，訊息顯示，歐金中曾向多部門寫過申訴信，希望他們能出面幫忙解決土地糾紛問題，但是一直沒得到有效的回應。
歐金中曾在求助訊息中自述，「房子新建的證明早已經辦下來，有人不讓蓋，挖掘機一開工就往車前站著，天天嚷著要打人」。他曾「多次向多級部門求助無果」，原因是「個別幹部為了個人利益，不作為，充當保護傘，叫人來打砸，阻止我建房」。
連官媒央視網14日都發出評論稱，「暴力不該被鼓勵，更不該被讚美」，輿論反映「更多的是公眾內心深處對社會公平正義的巨大期許。這種期許應該得到及時的回應」，並指有關方面應該調查是否存在基層幹部不作為的情況。（編輯：張淑伶）1101018
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