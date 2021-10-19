歐盟累計出口逾10億劑COVID-19疫苗 擬再捐5億劑
（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐盟過去10個月一共出口「超過10億」劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。
范德賴恩透過簡短聲明宣布這項「重要里程碑」，她說：「歐盟顯然是COVID-19疫苗最大出口者。」
范德賴恩表示，有8700萬劑疫苗透過世界衛生組織（WHO）主導的「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）給予中低收入國家。
歐盟出口的絕大多數COVID-19疫苗，是其他國家付款下訂、在歐盟境內製造的疫苗。
范德賴恩表示，「歐盟未來幾個月將捐贈至少5億劑疫苗給最脆弱的國家」，並呼籲其他國家跟進。
目前全球富國與窮國的COVID-19疫苗接種率差距甚大。
歐盟、美國、阿拉伯聯合大公國、卡達、新加坡和日本已有逾半人口完整接種疫苗。
非洲許多國家，還有像是阿富汗、埃及、緬甸、敘利亞等地方，人民接種率都不到10%。
根據法新社統計的官方數據，歐盟已有65.6%人口完整接種COVID-19疫苗，且已在加強疫苗出口。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1101018