3Q高中鮮肉照曝光引熱議　同學再爆：不變的是嘴邱

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今（18日）上午陳柏惟在立院開會時，幾位高中同學私訊他，表示願出面協助澄清，但陳柏惟沒動作。下午，也住台中的許姓女同學終於忍不住，在臉書公開發文，敘述她認識的陳柏惟。
許姓女同學形容：「高中時期，他就是一個很有想法、活躍，不按牌理出牌，挑戰權威、體制的學生。生性幽默、樂觀、搞笑，學生生涯多彩多姿！我也知道，他走上這條路，會受到很多的攻擊，以及抹黑。只是我沒想到，其中一個發表不實言論的人，也是他的高中同學。」
女同學反駁劉同學的說法：「明明人緣就很好，腦袋很靈活，常常逗得大家哈哈大笑……陳柏惟給同學一種愛耍帥的感覺，但完全不是挑釁那一種嗆聲的感覺……他是個會玩但又會唸書的學生，是我們那屆學測全校第二高分。」
女同學貼文一出，引起許多同學回應，大家一起數落劉同學，有人說「一個只認識柏惟一年的人，憑什麼說三道四，而且說到人緣，我想劉姓同學應該好不到哪裡吧！」有人笑劉同學存在感超低：「我怎麼想不起來誰姓劉啊？而且他下課就不見。」還有人質疑動機：「滿好奇一個以前不熟的人，20年後打去call in爆料的用意」
正當大家熱烈討論之際，晚間陳柏惟回了「各位同學好！」五個字，留言再度炸開。有同學虧陳柏惟：「你是不是搶了別人的馬子？」有人找到劉同學臉書、還有人嫌劉的畢業紀念照拍得不好看、讚美陳柏惟比較帥，儼然成了線上同學會。
晚間另一名張姓男同學也發文，指他和陳柏惟高中時「上課時常偷看NBA，下課窩在教室公用電腦前打益智類排珠遊戲（當時沒幾個人打得贏他）……他那時候跳舞機有拿名次時還登上電玩雜誌，馬上跟我炫耀上頭有報導跟照片……這裡我必須吐槽他一下，那時候的他，絕對是個十足十的高中生屁孩，愛打電動愛耍帥愛嘴邱（其實現在也還是這樣）」
對於爆料的劉同學，張同學說：「或許那時候他們有什麼不愉快，但我不認為可以因為年少時的不愉快，而推論他就是個爛人、抹殺他對公民社會付出的努力。」張同學說：「現在的劉柏惟，會為了關心朋友體重問題請我協助（我曾在義大減重當過個管師），會關心長照議題……雖然依然嘴邱，但我知道他已經不是當年那個屁孩，他是一個有想法、有幹勁且願意嘗試實踐的男人。」
至於最先爆料的劉同學，臉書己關閉留言功能，晚間他透過刪Q總部發表聲明。指他只是一時氣憤陳柏惟的假面，想拆穿他是怎樣的人，並沒有想蹭熱度或想紅，但call in影片已造成自身與家人的輿論壓力，他希望事情就此落幕，回歸正常生活。「如果陳柏惟委員覺得被得罪，劉同學在此跟你致上歉意，希望你跟你的支持者可以到此為止，尤其不要去騷擾我的父母親，再次跟委員說聲抱歉。」
刪Q總部亦發表聲明，指「罷免總部可以利用這件事情，去再對陳柏惟委員人格操守問題提出質疑，但是我們不能像陳柏惟一樣，為了自身成功、自己的利益去傷害別人，尤其已經波及到其家人父母，所以既然劉先生希望到此為止，我們尊重，也希望社會各界對劉先生的關注就到此為止。」