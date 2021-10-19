NOW早報／去年就換臉韓國瑜！小玉自爆「犯罪證據」挖出

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而如今，小玉因為涉嫌以Deep Fake軟體偷臉名人，並製作影片銷售，不法所得至少有500萬元以上，遭到警方逮捕，就有網友翻出該段影片在PTT貼文指出「用150元人民幣創造千萬台幣的收入，還有之前當Youtuber的行銷手法，和玩美股賺錢，小玉的賺錢頭腦.....算是鬼才嗎？」
貼文一出，網友紛紛回到當時影片重新觀看並表示「原來去年發現這個之後，後續繼續拿來犯罪，超鐵的證據」、「直接鐵證了....去年就先玩韓國瑜」、「每個人都去告他的話，不法獲利被沒收又要賠到脫褲子了」、「他有那麼缺錢嗎.....為何都要走險棋」、「哪們子鬼才，被抓去關算鬼才嗎？」、「扯到爆，去年就埋伏筆了....犯罪證據鐵證」。
今日天氣／東北風強度減弱！西半部早晚溫差大要注意
中央氣象局今（19）日表示，今天東北風強度進一步減弱，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、大台北及東半部仍有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區則有零星短暫雷陣雨，晚上之後迎風面水氣稍微增多，北台灣的降雨機率會比白天來得高；溫度方面，今天氣溫再回升一些，西半部高溫可到28至32度，東半部則在27度上下，白天普遍較溫暖、舒適，但是早晚仍偏涼，各地低溫約20至24度。
小玉用Deepfake製「換臉謎片」！蔡英文怒了：會推動修法
前YouTuber小玉（朱玉宸）昨（18）日因製作、販售「名人換臉謎片」遭到檢警逮捕偵訊。不少受害名人如奎丁、雞排妹等人都出面痛批該行為。對此，總統蔡英文也在晚間表態「針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，我們會重新盤點法規，研擬推動修法工作」。
蔡英文提到，「昨天網路上最大關鍵字叫做『Deepfake』，我也想請大家一起來關注這件事情，有人涉嫌利用科技軟體，製作換臉不雅影片在網路上牟利，造成許多人受害，使用的就是這種科技，科技的運用，是為了創造人類更好的生活，而非用來傷害他人」，蔡英文也感慨「這些受害者，可能是你我關心的對象，也可能是你我的親友，我們不能坐視這樣的事情發生」。
而針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，蔡英文也說，「會重新盤點法規，研擬推動修法工作。同時呼籲網路平台業者，應該多關心這類新型科技犯罪行為，我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人，台灣的民主自由面臨許多挑戰，需要所有人來捍衛，請大家一起關注分享，一起遏止科技犯罪」。
再放寬！指揮中心：客運飲食鬆綁、高鐵11／8開放自由座
中央流行疫情指揮中心，昨（18）天難得捎來好消息，國內本土疫情爆發後，首次喜迎「3零」，指揮中心公布，昨天國內零本土、零境外，並且零死亡。交通部也順勢宣佈針對大眾運輸最新鬆綁措施。
交通部於配合整體防疫策略及兼顧旅客飲食需求下，針對大眾運輸場域實施相關鬆綁措施如下：(一) 客運轉運站於110年10月19日開放飲食；(二) 海空運場站：1. 國內場站於110年10月19日開放飲食；2. 國際場站出境於110年10月19日開放飲食；入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。(三) 交通場站餐飲業者應確實依衛福部公告之「餐飲業防疫管理措施」辦理，旅客飲食應與不特定對象保持社交距離(室內1.5公尺；室外1公尺)或有適當阻隔設施。
另台灣高鐵將於11月8日起開放自由座，並於同日調回疫情前每週1,016班，相關配套措施如下：(一) 自由座一般為3節車廂(10-12節)，於通勤尖峰時段規劃提供4-8節自由座，並滾動檢討調整車廂數；(二) 除增加自由座車廂外，將視旅運需求臨時增開班次；另如有過度擁擠情形，將適時疏散或進行必要措施。
小玉賣換臉謎片被逮！網紅親弟首曝心聲：我比你們還震驚
前YouTuber小玉（朱玉宸）昨（18）日驚傳主導販售名人換臉謎片遭檢警逮捕，受害人將近上百位，也紛紛跳出發聲。而Youtuber「人生肥宅x尊」，在聽聞親哥哥小玉的犯行後，首度在IG上吐露心聲直言「我比你們還震驚」，並向受害者致上歉意。
尊在個人IG上發文提到，「事情發生到現在，其實我比你們還震驚，直到昨天接到警察局的電話，才知道發生了什麼事情。因為他（小玉）對我或是我的家人，都沒提過他在做什麼，所以我到現在還覺得莫名其妙，我也不知道該對他說甚麼了」。
尊也無奈表示「我沒有要切割的意思，他依然是我哥哥不會變，但他做錯事了就該自己承擔，這也沒什麼好袒護的，之後就看法律要怎樣判決吧」，最後尊也以小玉弟弟的身分，向社會大眾與被害者多次致歉，「除了替他道歉，我真的不知道還有什麼能做」。
路上驚見「詭異標線」！他愣：駕照又沒考 真實用途曝光
常常我們騎車、開車在道路上時，路邊總是會不少路標來指引用路人辨識方向、行車方向等等。不過，近日就有網友發現路上的詭異標線，表示考駕照根本沒看過，好奇用途為何，貼文曝光後，引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「爆料公社一日小編」貼文指出「最近在路上看到圖中圈起來的線，考駕照的時候根本就沒看過這種線，這種線的用途到底是什麼？」只見貼出的照片，一條道路上，有別於平常看到的雙黃線、白線，是粗體的鋸齒狀的線體，且有從寬到越來越窄的趨勢。
貼文一出，網友紛紛回應「F1賽車起跑線吧」、「笑死，怎麼沒看過這種線」、「斑馬線沒畫完是不是？」、「我也沒看過欸」；而也有內行網友透露「這是鋸齒標線，是一種透過視覺收縮，讓駕駛人潛意識認為道路會越來越小條，達到行車減速的目的，功效其實非常大」。
事實上，這種鋸齒狀的道路標線從2014年開始，就已經在台灣試辦，目的就是透過駕駛人的視覺收縮，會降低車輛行駛速度，有別於傳統的直線標線，鋸型標線的外觀很特別，有的像閃電、鋸齒狀的模樣，而在美國、英國及部分歐洲國家也都有設置，發現這樣的設計，真的非常有減速警惕功能。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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