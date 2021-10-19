被傳試射極音速飛彈引美戒備　中國外交部回應

英國《金融時報》近日報導，消息人士透露，中國據傳於8月時測試了一枚可搭載核彈頭的極音速滑翔飛彈（高超音速飛彈），當時這枚飛彈進入太空後繞行了地球一圈，雖然並未擊中目標，但仍驗證了中國在極音速武器上有驚人的進展，引起美國高層警戒，而中國外交部針對此報導的回應則是，那僅是一次例行的航天器試驗，用於驗證太空船可重複使用技術。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-19 07:05:53
《金融時報》披露，北京數月前曾發射一枚搭載極音速滑翔武器的火箭，讓美國情報部門措手不及，而根據《路透社》等外媒報導，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)事後表示，華府正密切關注中國有關先進武器系統的研發，將繼續關注來自北京的軍事挑戰，但拒絕直接評論北京試射極音速飛彈的相關報導。
美國駐日內瓦裁減軍備會議大使伍德(Robert Wood)則聲稱，極音速技術是美國一直擔心的事情，華府一直克制追求其潛在軍事應用，但從現狀看來，中國和俄羅斯非常積極地追求這項技術的使用和軍事化。
中國外交部發言人趙立堅18日在例行記者會被問及此事時回應，該次試驗是一次例行的太空船試驗。
趙立堅指出，試驗是為了驗證太空船可重複使用技術，對於降低太空船使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式，現在全球有多間公司亦展開類似試驗。