賴清德力挺陳柏惟　反對仇恨動員與挾怨報復

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副總統說，沒有「好命囝仔」的身世，陳柏惟的成長經歷跌跌撞撞，有勇敢也有莽撞，有承擔也有受挫，不因困難而放棄，走過曲折起伏的路，努力在職場上擁有一席之地，這不只是陳柏惟一個人的故事，而是許多台灣人都會面對的歷程。
副總統表示，陳柏惟沒有完美的成長經驗與資歷，卻有著年輕人的勇敢無畏。兩年前他手無資源，在最艱困的選區贏得勝選，兩年來他在地方上用心服務，在國會殿堂專業問政，用認真回報鄉親們一票票的支持。
副總統說，如今這樣的年輕人，同時面對來自一個大黨、前後兩任黨主席和一個地方大派系的反撲，用可疑的數據來指責怠懈職務，以過往的坎坷來攻訐他人格破產；這樣傾全力欺壓一個小黨的民代，挾持著鋪天蓋地各方勢力來摧折一個年輕人的奮鬥，這樣的欺凌令人無法沈默。
副總統表示，仇恨動員與挾怨報復只會帶來撕裂與黑暗，這不是民眾所樂見的民主；以大欺小、羞辱詆毀，不是台灣人對待年輕世代的態度。
副總統說，兩年前，陳柏惟的當選感動了許多人，他證明了不論出身，只要努力、不放棄，年輕人就有機會出頭天。今天，陳柏惟遇到來勢洶洶的逆境亂流，「我們要一起挺他面對難關、一起陪他走過低谷」。
副總統表示，在多元化的社會中，他相信民主可以理性思辨，良善能夠彰顯力量；資源不豐的政黨有機會成長，出身不好的「艱苦囝仔」有機會成功。
副總統強調，只有良善與正義，才能讓更多年輕人在這塊土地上自由飛翔、綻放光芒。「台灣需要良善，年輕值得正義」。（編輯：林克倫）1101018