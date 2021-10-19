紐約時報：美國FDA擬允准　混打新冠疫苗加強劑

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美國研究人員於上週五向FDA一專家委員會，提交混合匹配研究的結果，研究發現，接種嬌生(Johnson & Johnson)單劑疫苗後再追加莫德納疫苗(Moderna)，抗體水準有望在15天內上升到76倍，相對的，如果追加的是同品牌的嬌生疫苗，抗體水準僅增加4倍。此外，若混打的是輝瑞(Pfizer/BNT)疫苗，抗體水準也比繼續施打嬌生來得高，雖然可能不及莫德納。
報導指出，美國FDA預計在當地時間週三晚上之前，授權莫德納和嬌生疫苗的追加劑；屆時不排除允許混合施打，在這之前，FDA已於上月授權接種輝瑞疫苗第2劑後至少6個月，可追加第3劑。
然而，專家在提交研究報告時也強調，以上數據是基於一小群志願者和短期調查結果，只是初步數據的一部分，並不打算下哪種疫苗混打組合更好的結論。
有官員們認為，部分民眾可能曾在初次注射後出現不良反應，或是無法獲得最初接種的疫苗款式，所以需要讓疫苗接種單位有自由及彈性，提供不同的疫苗作為加強劑；若最終獲FDA批准，聯邦政府才會支付加強劑混打的費用。
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