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紐約時報：美國FDA擬允准　混打新冠疫苗加強劑

▲外媒報導指，美國FDA有意核准新冠疫苗加強劑的混合施打。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒報導指，美國FDA有意核准新冠疫苗加強劑的混合施打。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-19 08:10:07｜2021-10-19 08:11:34

美國疾管和醫藥單位近日陸續建議、核准指定廠牌施打新冠疫苗加強針，有外媒指出，美國食品藥品監督管理局(FDA)計劃允許美國人接種加強劑時，注射與最初接種疫苗不同的牌子，為醫生和疫苗施打者提供多一點靈活性。

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根據《紐約時報》引述知情人士報導，美國政府仍傾向建議加強劑也選擇同一種疫苗，但疫苗提供者可酌情提供不同的品牌，而這也是州級衛生官員近幾週一直在要求的自由度。

美國研究人員於上週五向FDA一專家委員會，提交混合匹配研究的結果，研究發現，接種嬌生(Johnson & Johnson)單劑疫苗後再追加莫德納疫苗(Moderna)，抗體水準有望在15天內上升到76倍，相對的，如果追加的是同品牌的嬌生疫苗，抗體水準僅增加4倍。此外，若混打的是輝瑞(Pfizer/BNT)疫苗，抗體水準也比繼續施打嬌生來得高，雖然可能不及莫德納。

報導指出，美國FDA預計在當地時間週三晚上之前，授權莫德納和嬌生疫苗的追加劑；屆時不排除允許混合施打，在這之前，FDA已於上月授權接種輝瑞疫苗第2劑後至少6個月，可追加第3劑。

然而，專家在提交研究報告時也強調，以上數據是基於一小群志願者和短期調查結果，只是初步數據的一部分，並不打算下哪種疫苗混打組合更好的結論。

有官員們認為，部分民眾可能曾在初次注射後出現不良反應，或是無法獲得最初接種的疫苗款式，所以需要讓疫苗接種單位有自由及彈性，提供不同的疫苗作為加強劑；若最終獲FDA批准，聯邦政府才會支付加強劑混打的費用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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