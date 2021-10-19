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朱稱綠搞清算　蘇貞昌：藍當年壓迫人民、真相漸水落石出

▲行政院長蘇貞昌表示，國民黨當年藉由特務情報壓迫人民，現在因為民主開放、轉型正義，誰沒有穿褲子就會被看清楚。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.19）
▲行政院長蘇貞昌表示，國民黨當年藉由特務情報壓迫人民，現在因為民主開放、轉型正義，誰沒有穿褲子就會被看清楚。（圖／記者黃宣尹攝，2021.10.19）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-19 09:21:19

民進黨立委黃國書坦承，過去曾擔任「線民」，國民黨主席朱立倫原先對此表示，與國民黨無關，而是過去那個大時代的情治單位，引發爭論。朱昨日改口，當時是國民黨執政，「國民黨當然要負責」，但他也批評行政院長蘇貞昌整天搞清算鬥爭在野黨；蘇貞昌今（19）日赴立院針對「111年度中央政府總預算案收入編列情形」進行報告前受訪表示，時間讓一切水落石出，誰沒有穿褲子就會被看清楚，現任黨主席對當年國民黨所做的事應該一概承擔，卻加害人反而哀哀叫說分化、清算，這是執迷不悟。

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針對黃國書擔任線民事件，朱立倫日前受訪稱是情治單位非國民黨，蘇貞昌認為，過去情治單位的頭就是國民黨，國民黨主席反而沒有黃國書坦白。朱立倫昨晚再談此事時改口表示，在過去大時代，從兩蔣到前總統李登輝，都是國民黨執政，當然是國民黨要負責，朱還稱，民進黨不要每天都在搞清算鬥爭，還要針對30年前，不管是不當黨產或是所謂的轉型正義「一搞再搞」。

蘇貞昌今日受訪時表示，國民黨當年藉由特務情報，及其他總總不法方法，來強制人民、壓迫人民，受苦受害時間非常長，現在因為民主開放、轉型正義，時間漸漸證明了一切，水落石出後，當潮水下降，誰沒有穿褲子就會被看清楚。

蘇貞昌也說，現任黨主席對當年國民黨所做的事應該一概承擔，現在卻加害人反而哀哀叫，說分化、清算，這真是執迷不悟。

另談到網紅小玉換臉A片事件，蘇貞昌說，科技進步，但有人藉此犯罪，對於任何人的不肖行為，政府都必須依法制裁，法律如有不足地方，要趕快加以補足。他也呼籲國人，對這種東西不要轉傳、購買、使用，減少不肖之徒的獲利。

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