反罷免！洪慈庸：陳柏惟再勇敢也會痛、這次好好守護他
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票。立法院顧問洪慈庸昨（18）日晚間透過臉書表態支持陳柏惟。她說，經過幾年從政，自己有很深的感觸，沒有背景和資源的年輕人，必須用盡全力才能拚出微小的空間，但在惡鬥和利益交換之下，一再成為被霸凌的對象，「最後一週了，請大家守護這個勇敢率真，站在對抗惡勢力最前線的年輕人」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-19 09:43:14
洪慈庸說，地方派系和勢力把持政治，彼此的利益成為交換的標的，要打破過去的沉痾極為困難，理念可以帶你乘風破浪，舊勢力的浪仍會一波一波打回來，但如果不挺起腰桿子堅持下去，政治文化就永遠不會改變。
洪慈庸表示，她想此時的陳柏惟，汗水淚水已分不清，或許大家認為當立委是份有錢有勢的好工作，但對沒有背景、沒有家族勢力、沒有龐大金援的年輕人來說，這是因為對國家、社會充滿了理想，「我想沒有這份理想，無法每天過著5點起床工作、10點回家、11點繼續開始準備隔天質詢的生活」。
洪慈庸說，政治是現實的考驗，是資源的拚搏戰，但是不要讓這樣的年輕人輸給了現實、輸給了資源、輸給了家族勢力。她表示，陳柏惟最大的資源、最大的勢力就是大家的支持，最後這幾天，希望大家為台灣的政治環境再多做一點努力，告訴身邊的親人、朋友，支持陳柏惟、支持台灣改變政治惡習。
洪慈庸表示，陳柏惟出頭，也是替人民出頭，他一直站在大家前方這麼勇敢，但他並不是無堅不摧，他也會痛、也會委屈。現在是他需要我們的時候，這次換大家好好守護他。