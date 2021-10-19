AI換臉女性變A片主角受害！葉毓蘭：修法嚴懲數位犯罪
警方接獲檢舉百萬YouTuber網紅小玉涉嫌在Telegram群組「台灣網紅挖面」將許多女性名人換臉成謎片主角，包括脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾菈，以及高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜等人。前警大教授、國民黨立委葉毓蘭今（19）日表示，支持修法嚴懲數位霸凌。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-19 10:08:04
葉毓蘭受訪表示，過去幾十年來她一直推廣婦幼保護工作，在數位上霸凌不分男性、女性，被變造霸凌造成名譽受損就可以提告，網路世界發生的霸凌造成的傷害不是虛擬的，而是100%實質的傷害，若法令無法跟上，或是法官不熟悉、不了解網路霸凌對弱勢造成的傷害，就是要修法讓法官正視這個問題。
葉毓蘭表示，其實上個會期就有跨黨派的婦女團體提出修法的內容，只是這陣子時不時就有受矚目社會案件，修法有一定過程，委員們會儘快努力，下週會在司法委員會先召開公聽會討論過失致死罪，釐清實務面與學界的一些歧見，讓修法之後真正有用，能夠預防犯罪。
民進黨立委高嘉瑜表示，網路危害所產生的侵害具有持續性，甚至可能跟隨被害人一輩子。而妨害名譽罪的刑度卻屬相對輕微，因其立法之初，並未考量網路性暴力對被害人所造成的深遠影響，現如今繼續用舊條文來處理新的犯罪現象，顯然有罪責不相當的疑慮。
高嘉瑜表示，未來也將參考國際作法，推動我國制定「AI換臉」管制之相關法令，關鍵在於建立獨立的網路影像真實性查核單位、提高網路平台對於用戶發布內容之監督責任、將「AI換臉」之濫用視為獨立犯罪行為，並明文規範其刑事、民事與行政責任。