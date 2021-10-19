《孟婆客棧》收視開紅盤　方馨祭出泳裝照催人氣

斥資1.1億元打造的《孟婆客棧》，17日於公視台語台首播，收視開紅盤達1.15，方馨在劇中飾演客棧廚娘，打趣說：「平常不會做的事情，可以在戲裡呈現。」她透露看完首播內心激動，看見自己出現唱歌橋段會小小的害羞，老公也陪伴一起看，陳美鳳誇《孟婆客棧》超讚的，陳仙梅也說她古裝扮相美、謝承均直喊給該劇5顆星好評。而她在首播直播時誇口若收視好要分享泳裝照，她笑言現在要賣個關子，「如果下星期超越上周的收視率，要再來PO文答謝觀眾。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-19 10:00:57｜2021-10-19 10:03:18
該劇由總製作唐美雲領軍，吳念真擔任藝術指導，並邀請柯一正、吳定謙、李中等人擔任導演，打造出前所未見，帶一點奇幻、未來感的歌舞情境喜劇。再加上客棧演出成員各個角色消極的、談戀愛的、輕浮的、嚴肅等鮮明個性，是吸引觀眾收看主因。向來給人正派形象的唐美雲，在劇中演出唯利是圖的客棧老闆萬千帆，將現代經營理念帶到冥界，新官上任三把火，惹得客棧員工蔡振南、方馨、方宥心、張書宇、許富凱集體「靠北老闆」，觀眾看得在電視機前捧腹大笑。
唐美雲這次演出勢利眼的客棧老闆，她笑喊：「希望演出有別於以往的演出，這是全新的戲路，剛開始還詢問導演，真的要這樣演嗎？」她感謝導演願意給予她挑戰一個全新的唐美雲，打趣說自己沒有劇中角色那麼聰明的頭腦，感嘆：「如果有這經商頭腦一切就會更順利。」唐美雲也收到許多海外觀眾熱烈期盼想看《孟婆客棧》，對此，唐美雲說：「正在努力洽談版權，可以讓海外的觀眾收看，把最具台灣精神的傳統戲曲特色，讓更多人認識台灣人的文化。」