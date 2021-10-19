美財報周登場、蘋果新品發表 台股開高走高早盤漲180點
科技股財報周登場、蘋果舉辦秋季第二場新品發表會，美股昨（18）日漲多跌少，台北股市今（19）日開盤漲85.66點，加權股價指數以16791.12點開出，權值股台積電，早盤漲8元，來到598元左右。聯發科漲3%，聯電、國巨、日月光漲逾1%。而盤面焦點為電動車零組件、車用電池概念股與PCB族群。電子股激勵使大盤開高走高，接近10點鐘漲180多點，來到16889點附近。
記者許家禎/台北報導
2021-10-19 10:02:56
道瓊工業指數18日下跌36.15點，或0.10%，收35,258.61點；標普500指數上漲15.09點，或0.34%，收4,486.46點；那斯達克綜合指數上漲124.47點，或0.84%，收15,021.81點；費城半導體指數上漲24.37點，或0.74%，收3,338.78點。
特斯拉、Netflix、蘋果股價走高，其中蘋果舉辦秋季第二場新品發表會，MacBook Pro亮相，搭載蘋果自研晶片「M1 Pro」或「M1 Max」，頂級規格售價3499美元 ，約台幣10.5萬元，另外AirPod 3台灣售價5990元。蘋果終場漲逾1%，來到146.55美元。
台北股市今（19）日開高走高，開盤漲85.66點，加權股價指數以16791.12點開出，9點半過後再攻高，接近10點鐘漲180多點，漲幅1%，來到16889點。權值股台積電早盤漲8元，來到598元左右。聯電、國巨、日月光、友達、群創漲逾1%。
昨日鴻海科技日亮相三款電動車原型，雖泛鴻海族群昨日大多拉回修正，但今日電動車零組件、車用電池概念股與PCB族群亮眼成盤面焦點，如聚和、車王電、景碩都飆漲停。其他，同致、欣興、南電漲8%，美琪瑪、康普漲5%。