控陳柏惟說謊成性、人緣差　高中同學道歉：別騷擾我父母

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陳柏惟昨天也站出來闢謠，他證實這名劉姓同學確實是自己的高中同學，陳柏惟說，該男在校時滿常被欺負，自己當時對他比較好、還滿照顧他的，不知為何會講這些話；陳柏惟也表示，講的內容「大部分不是真的」，自己跟從劉姓同學畢業後就再也沒見過，不知為何會去提20年前的事情，不過自己尊重他的發言。
該名劉姓高中同學發表聲明表示，自己是一時氣憤陳柏惟的假面，想拆穿陳柏惟的為人，才Call in進去，但並沒有任何想要蹭熱度或想紅，因為Call in影片的關係，造成自身與家人的輿論壓力。
劉姓高中同學說，台灣是民主國家，就記憶中評論高中時期陳柏惟先生的人格特質與品德，提出是否適任於立委的評論，是公眾人物可受公評的範圍，我希望事情就此落幕，回歸正常生活。
劉姓高中同學指出，尤其這件事情已經影響到父母，這是自己最無法接受的事情，所以「如果陳柏惟委員覺得被得罪我在此跟你致上歉意，希望你跟你的支持者可以到此為止，尤其不要去騷擾我的父母親」，再次跟委員說聲抱歉。
刪Q總部表示，罷免總部可以利用這件事情去再對陳柏惟委員人格操守問題提出質疑，但是我們不能像陳柏惟一樣為了自身成功自己的利益去傷害別人，尤其已經波及到其家人父母，所以既然劉先生希望到此為止，我們尊重，也希望社會各界對劉先生的關注就到此為止。
刪Q總部也說，陳柏惟委員及基進黨有義務要求其支持者不要再去打擾對方的家人，這是個民主的時代，就像我們不支持你，但我們誓死捍衛陳柏惟委員你發言的權力，這才叫做民主。