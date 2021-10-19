電競／中國戰隊慘遭歐美血虐 S11世界賽8強籤表出爐
《英雄聯盟》S11世界賽小組賽今晨全部結束，PCS聯賽的兩支代表隊皆無緣8強，而被外界看好的LPL聯賽4隊則是集體發揮低迷，僅有RNG和EDG兩隊晉級。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-19 10:34:52｜2021-10-19 10:36:36
本屆小組賽可說是峰迴路轉，第一輪LPL戰隊發揮出色，而歐美的隊伍則是看起來和中韓賽區有一段差距；但進入到第2輪卻風雲變色，LPL的4隊面對歐美戰隊居然打出0勝8敗的糟糕戰績，這也讓他們陷入危機，FPX和LNG都遭到淘汰，第一輪打出3勝0敗的EDG和RNG，也只是驚險晉級。
而反觀今年被外界認為實力不弱以往的LCK賽區，在世界賽的表現則是非常優異，4支隊伍全部晉級8強。而且有3隊拿下了小組第一，很有機會能衝擊冠軍。
目前的8強籤表，LPL籤運不佳，僅存的兩支戰隊RNG和EDG被抽在了一起，只有一隊能晉級4強；而T1和HLE則是要上演「韓國內戰」；衛冕冠軍DK要碰上的是歐洲雄獅MAD；GEN則是要和北美最後希望C9交鋒。
本屆賽事PCS聯賽隊伍發揮不夠理想，BYG由於中路選手茂安透露B/P事件影響，最終慘敗給HLE，無緣闖出入圍賽；而PSG則是在C組以3勝3敗的戰績遭到淘汰。