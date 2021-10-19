朋友生孩子他好心讚可愛！下秒「跌入陷阱」 全場尷尬
當身邊好友為家庭增添一名新成員，總能感受到對方升格新手爸媽的喜悅，不過卻有網友表示，他在好友生子後出聲恭喜，對方竟直接開口討紅包，甚至喊「可收五倍券」，讓他當場傻眼，貼文一出不少網友也直言：「太無言了，怎好意思！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 11:15:13
一名網友16日在臉書「爆廢公社二館」中貼出和朋友聊天的截圖畫面，只見對話中他先是恭喜友人生子，更暖心喊話「當爸爸加油」，沒想到下秒對方竟回「我小孩出生了，要不要贊助一下呀？」甚至開口要求「包個紅包之類的，600～1200之類隨意，五倍券也可收，採個人意願」，令原PO傻眼求救：「只是想給祝福，沒想到會這樣…遇到這樣子該怎麼辦？」
貼文一出，網友也看傻留言，「太無言了，怎好意思」、「拍五倍券給他」、「很敢開口」、「發票郵票收嗎」、「只是開玩笑吧」、「跟他說好啊，我下個月生日，你也記得回禮喔」、「個人沒意願所以不好意思」、「非常尷尬」、「蠻不喜歡開口要，越是這樣越不給」、「有人這樣要紅包的喔」。
另外，也有網友建議，「若想表示祝福可以換個方式，送包尿布就好」、「如果都開口了，我會包個禮600元，但我會請他給我回禮，說這是沾喜氣」、「可以幫他買用品但不會給他錢」、「可以說祝福就是贊助了」、「都開口了就包個700！意思到就好了」、「可說贊助我滿到溢出來的心意（刷一排愛心圖）」。（編輯：賴禹妡）