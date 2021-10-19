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台船潛艦國造負面消息多！國防部：國艦國造如期程進行

▲2019年5月台船潛艦專用廠房開工典禮，台船董事長鄭文龍（左）、時任海軍司令黃曙光（右）致贈蔡英文總統IDS潛艦模型。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.5.9）
▲2019年5月台船潛艦專用廠房開工典禮，台船董事長鄭文龍（左）、時任海軍司令黃曙光（右）致贈蔡英文總統IDS潛艦模型。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.5.9）

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-19 11:12:10｜2021-10-19 11:15:13

台船承包潛艦國造預計首艘原型艦2024年下水、2025年成軍。不過，近期傳出台船潛艦國造人才流失等負面消息。國防部今（19）日表示，潛艦國造與國機國造都依照期程進行中。

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國防部今日舉行線上記者會，針對媒體提問台船承包潛艦國造負面消息不斷，國防部發言人史順文表示，媒體報導傳言台船都已對外說明，潛艦國造是國家重要政策，目前都按照節點順利進行當中，在立院與監察院監督下，海軍司令部會落實管制台船公司依法、依約完成潛艦國造。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）針對台灣人對軍事衝突的感受民調指出，僅25%受訪者認為台灣防禦能力有提升。對此，史順文答覆表示，尊重各類機構民調結果，針對顯而易見軍事威脅國軍會做好戰備、整備工作，目前執行中重要任務，包括潛艦國造、國機國造、後備動員署成立、海空軍戰力提升計畫採購特別條例草案，這些都是提升戰力重要政策，希望國人能夠支持。

因應共機不斷對台侵擾，傳聞空軍採購的66架F-16V Block70戰機首批將提前交機？史順文表示，空軍採購的F-16V戰機目前都按照專案進度進行當中，面對當前敵情威脅，空軍會依照「新式戰機採購特別預算條例」相關規範持續掌握進度，確保能夠如期完成、提升空防安全，對於提前交機國防部沒有評論。


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