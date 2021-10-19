鍾欣凌向傅孟柏下跪求饒 《無神》祖孫情引爆網友淚腺
《無神之地不下雨》17日首播，收視最高點1.04落在女主角謝天娣（曾之喬飾）幫鄰居愛婷（姚愛寗飾）尋找妹妹小愛玉（葉子綺飾）下落未果，隔天卻發現姐妹倆對於曾經與奶奶（鍾欣凌飾）生活過的記憶全都消失了，最強淚點是金鐘視后鍾欣凌飾演的「珊瑚之神」向「雨之神」傅孟柏下跪求饒，希望繼續留在人間照顧2個孫女，淚求不要讓她撤離。鍾欣凌的精湛演技一秒引爆網友淚腺，「我看著珊瑚奶奶哭就跟著鼻酸」、「被鍾欣凌戳到掉淚QQ」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-19 10:44:06
劇中雨之神（傅孟柏飾）變出兔子玩偶讓小愛玉「牽牽」的可愛互動，也引發網友熱議。當傅孟柏被問及，為什麼不肯跟小愛玉牽手時？他酷酷地回答：「因為我是雨神哎。」理直氣壯的反應反遭鄭元暢開玩笑虧說：「那為什麼喬喬就可以？」正當傅孟柏思考如何回覆時，立刻被曾之喬與柯佳嬿阻止：「不能劇透。」鄭元暢也形容自己跟柯佳嬿就像格林童話《糖果屋》的兄妹，不停地撒餅乾屑屑，丟出線索與鈎子給觀眾。
導演洪子鵬在映後直播分享劇中最難的角色，就屬傅孟柏所飾演「雨之神」，「這個角色的前後樣貌，充滿層次，全劇的核心也放在雨之神身上，他要撐起整個故事，角色具有相當大的難度。」編劇簡奇峯透露，一開始最難寫的是「雨之神」跟人類女孩「謝天娣」這2個角色，但是「風之神」卻讓他越寫越帶勁，「原本風之神的故事只出現在前半段，在跟製作人及導演第一次見到鄭元暢之後，他給了我一些劇本上的回饋，他讓角色的存在性，能幫助讓這個故事更為圓滿，也更加深男女主角，甚至是雲之神之間的戲。」
《無神之地不下雨》每一集出現的序場動畫，邀來演員徐詣帆作為聲音演出，首集也匯集了實力派演員鍾欣凌、郭書瑤、陳昊森、于子育（琇琴）、姚愛寗、黃嘉千、嚴正嵐客串演出。本劇由新銳導演洪子鵬與《想見你》金鐘編劇簡奇峯合作打造，故事取材自阿美族泛靈神話所建構的原創架空世界觀，描述因環境問題而使眾神選擇不再祝福這片土地，隨著最後一場雨的到來，眾神紛紛離開祂們所眷戀的人間。堅強卡司集結曾之喬、傅孟柏、柯淑勤、顏毓麟，以及友情演出的鄭元暢、柯佳嬿等演員。每周日晚間10點在愛奇藝國際站首播，華視每周日晚間9點首播，八大戲劇台10月23日起每周六晚間8點首播。