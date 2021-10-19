英系立委齊挺陳柏惟 羅致政：此次罷免是政黨惡鬥的產物
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，民進黨內英系立委羅致政、劉櫂豪、陳明文、莊瑞雄、蔡易餘、蘇治芬、江永昌、王美惠、吳玉琴、邱泰源，及與英系友好的管碧玲今（19）日一同表態力挺陳柏惟。羅致政說，不論是提升全民國防，還是關切台灣外交處境，陳柏惟都展現出他對這塊土地與人民的真誠熱愛，這次的罷免案是政黨惡鬥下的產物，拜託大家站出來、反惡罷，留下好立委，讓台灣更進步。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-19 10:48:03
莊瑞雄則說，陳柏惟年輕有熱忱，問政認真，質詢率百分之百，是相當優秀的人才。這段期間，陳柏惟遭到非常多不是事實的攻擊，自己看了很心疼，希望同樣關心陳柏惟的朋友，能夠給他溫暖。如果是在台中市第二選區的朋友，請站出來表態，不同意罷免；如果是在其他縣市的朋友，請打3通電話給認識的台中市第二選區朋友，請他們站出來表態，不同意罷免。
蔡易餘也說，陳柏惟是自己在立法院的好朋友，也是一起參與共同議題的好同事。陳問政認真，這段期間卻遭遇非常多不是事實的攻擊，大家更要團結力量勇敢站出來挺他。請大家一人打3通電話，拜託台中市第二選區的親友，一定要反對惡意的報復性罷免行為，留下陳柏惟。
蘇治芬說，她支持認真做事的立委，也希望罷免應該是針對不適格的政治人物，而非淪為惡意報復、不當操作的工具。如果鄉親身邊有台中市第二選區的朋友，也鼓勵他們在周六站出來參與投票，一起留下陳柏惟，反惡罷。