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NBA／湖人補強簽回前勇士後衛　恐為此多花將近2億

▲湖人後衛Avery Bradley。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人後衛Avery Bradley。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-10-19 11:39:55

根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，在金州勇士裁掉了後衛 Avery Bradley之後，他的前東家洛杉磯湖人隊將會簽下他，為此他們將付出700萬美元(約1億9562萬台幣)。

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身為聯盟有名的頂及防守者，Bradley曾經在2019-20賽季效力於湖人，但當時因為疫情，他在賽季重啟之後，沒有選擇繼續隨隊，而當賽季湖人最終獲得總冠軍。

2020-21例行賽賽，Bradley曾效力於熱火和火箭，共出賽27場，場均上場22.3分鐘，可以得到6.4分2.1籃板1.7助攻，個人狀態並沒有回到過往的水準。

勇士今年夏天曾經和他簽約，但是後來又不顧Stephen Curry和Draymond Green等人的挽留，而決定將他裁掉。如今湖人和他再續前緣，不過這一份合約仍然是未保障的，球團有可能在Trevor Ariza歸隊後，就將其裁掉。

若Bradley的合約最終轉變為全額保障，並且留在湖人直到賽季結束，球隊所需要需要支付的薪水加上奢侈稅額，則高達700萬美元。

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