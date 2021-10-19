國旅券第二波開獎！「這號碼」成天選之人 連兩週爽中獎
為提振國內經濟，政府除了推動「振興五倍券」政策，各部會也加碼推出振興券。今（19）日交通部觀光局規劃的國旅券也抽出第二波開獎號碼，身分證末2碼為「04、29、40、71、87」的登記者即中籤。不過，就有網友抓出1組號碼成天選之人，不僅這週中得國旅券，上週還拿到了動滋券。
編輯中心/綜合報導
2021-10-19 11:54:13
原PO於PTT八卦板上發文，表示「你有中嗎？上次中過的就不能再中了，今天一樣抽約60萬份，全台大約有1000萬人登記，看起來中獎機率很低阿！」然而他也點名身分證末兩碼為「71」的人根本是天選之人，「71上週中動滋，本週中國旅，羨慕啊」。
據了解，教育部體育署推出的動滋券於14日抽出首波幸運兒，身分證末2碼為97、13、19、55、71、93，以及末3碼為381、734、644、453、985，共有50萬103名幸運得主。
貼文一出，就引來不少網友哀號「還是沒有」、「到現在我跟家人沒中過，算是衰」、「沒中，不期不待」、「這重複中獎號碼也太誇張」、「71真的爽翻，中國旅又中動滋，一直玩」；不過也有幸運兒嗨翻留言，「71報到，爽啦」、「87中了，給推」。（編輯：陳雅雲）