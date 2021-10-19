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MLB／紅襪4轟打爆太空人！美聯冠軍賽2:1領先

▲紅襪隊Kyle Schwarber轟出滿貫砲。（圖／美聯社／達志影像）
▲紅襪隊Kyle Schwarber轟出滿貫砲。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-10-19 11:51:54

紅襪隊今天以12:3大勝太空人，在美聯冠軍賽第三戰以2:1領先，紅襪全場4發全壘打，包括Kyle Schwarber、Christian Arroyo、J.D. Martinez、Rafael Devers都開轟，其中以Schwarber的滿貫彈最為致命。

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美聯冠軍系列戰前2戰太空人與紅襪戰成1：1平手，紅襪陣中好手J.D. Martinez、Rafael Devers於第2戰各貢獻1發滿貫砲，這支波士頓勁旅成為史上首次季後賽單場敲出2發滿貫砲的球隊。

此戰第3戰紅襪打線面對太空人先發投手Jose Urquidy也毫不客氣，2局Christian Vazquez敲出安打後，太空人當家二壘手Jose Altuve發生失誤，不僅讓紅襪攻下第二分，也成為比賽氣勢的關鍵點，接著紅襪打線突破狙擊，J.D. Martinez補上二壘安打，Kyle Schwarber敲出滿貫砲，紅襪攻下6分大局，比賽前段就取得大幅領先。

太空人先發投手José Urquidy1.2局失6分，吞下敗投，紅襪隊先發投手Eduardo Rodriguez主投6局失3分，飆出7次三振拿下勝投。

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