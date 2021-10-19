6年來新低！日圓換匯早盤見0.2493元 換5萬差逾5千
近來日圓持續走低，來到114日圓兌1美元價位，新台幣兌美元則在短暫拉回「28字頭」後，今（19）日早盤又見「27字頭」，一度來到27.942元，也使得日圓兌新台幣換匯價創6年來新低，台灣銀行日圓現鈔賣出牌告價昨日盤中曾見0.2482元，今日開盤來到0.2493元，若與今（2021）年1月5日收盤價0.2793元相較，今日換新台幣5萬元，可多換到2萬1543日圓現鈔、折合新台幣5370元。
記者顏真真/台北報導
2021-10-19 12:05:44｜2021-10-19 12:47:36
雖然目前受新冠肺炎疫情影響，還無法正常到日本旅遊，但許多人會透過網路或代購買一些日本商品，尤其日圓兌新台幣換匯價也來到新低價，甚至新台幣兌新台幣兌美元重現4元價位，昨日台銀日圓現鈔掛牌賣出價曾見0.2482元，也是2015年5月多來的新低價，今日早盤開盤見0.2493元，即新台幣1元可換到4.011元日圓，後來有再到0.2483元，也讓不少哈日族搶換匯，為未來赴日旅遊消費做準備。
但到底現在換日圓可以省多少？以今年1月5日台銀日圓現鈔賣出收盤價0.2793元來看，今日若以早盤開盤價0.2493元匯價換新台幣5萬元，可以換到20萬0562日圓現鈔，而1月5日只能換到17萬9019日圓現鈔，等於今日可以多換到2萬1543日圓現鈔，折合新台幣5370元。
當然，如果覺得日圓換匯價可能再探低，匯銀人士建議可以分批換匯，透過網銀換匯還更便宜，尤其相較之前，近來日圓兌新台幣換匯價已是6年來新低了，算是很甜的價位。