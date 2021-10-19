全村都「被」腦中風！山東疑現醫療詐保　5歲童都中招

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陳姓村民並指控，自己沒有腦中風病史，但醫保結算清單卻顯示，他曾因患有腦中風，多次在崔口村衛生室有過醫保結算記錄，導致他之前投保的商業健康保險，也因為有腦中風醫保記錄而被拒賠。不只陳士勇本人，他的妻子、二弟、三弟等家人，也都有所謂「腦中風」的醫保結算記錄，尤其是二弟也已在外務工多年，從未在村衛生室看過病。
陳士勇被詐保的事件在村裡瘋傳後，更多村民一窩蜂去查詢，紛紛驚覺自己都在不知情的情況下「被」腦中風，涉及村民竟達2000多人，而且大多數都是在崔口村衛生室報銷結算的。
村民張東彪控訴，自己一家12個人，就有8個人被通報腦中風，但從2015年以後他一次都沒去過當地的衛生室，居然還會在2016年至2020年被連續開腦中風的處方藥。另一名村民陳雪俠則告訴記者，自己全家9口人都有腦中風的醫保結算記錄，其中包括當時只有5歲的女兒：「看記錄上說，是2016年開始就給報的腦中風。你看，這個小孩2011年出生，2016年3月22日就給俺寫的腦中風，才5歲的孩子。」
更離譜的是，有村民連死了都還有醫保消費紀錄，村民陳士印就怒控自己母親於今年3月去世，在那之後竟顯示還有48個醫保結算記錄：「人都不在了，後續又有好幾十條腦中風的拿藥記錄。人都去世了，她不可能再去看病。」何況他母親生前也沒有得過腦中風。
事發後，有村民去質問崔口村衛生室負責人，對方解釋說是因為醫保系統出錯，並希望對方不要聲張，連村衛生室的上級單位，萊河鎮衛生院的院領導也多次試圖找村民「私了」。後續更發現，不僅僅是崔口村，萊河鎮12個村衛生室中，7個都存在這種情況，除了萊河鎮，其他鄉鎮也有類似問題。
單縣醫療保障局相關負責人李鵬聲稱，醫保部門每月只審核鄉鎮衛生院上報的醫保結算數據，不具體審核村級衛生室的相關數據，鄉鎮所有的衛生室，醫保是統一結賬，報到鄉鎮衛生院，由衛生院進行初審後再報到縣級。單縣衛生健康局主任科員鄭效坤也表示，目前當地公安機關已介入調查，並對相關人員採取強制措施，看是否有詐保套保的嫌疑，公安部門正在核實相關問題。