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全村都「被」腦中風！山東疑現醫療詐保　5歲童都中招

▲山東菏澤單縣萊河鎮崔口村傳出有2000多位村民，涉嫌被以腦中風等虛假的疾病為由，報銷詐領醫療保險。（圖／翻攝自央廣網）
▲山東菏澤單縣萊河鎮崔口村傳出有2000多位村民，涉嫌被以腦中風等虛假的疾病為由，報銷詐領醫療保險。（圖／翻攝自央廣網）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-19 12:37:59

中國山東省菏澤市單縣，近日傳出一個村落竟有2000多名村民「被」通報罹患腦中風，其中年紀最小的受害者甚至只有5歲，但他們大多健康狀況良好；還有人明明已經去世，卻仍出現48次報銷的紀錄，現在懷疑是當地衞生單位詐取醫療保險，已有多個部門聯合針對涉事的村級衞生室進行調查，並暫停其申請報銷的資格。

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綜合《央廣網》等中媒18日報導，整起事件源自今年7月，山東菏澤單縣萊河鎮崔口村村民陳士勇，因為做了急性闌尾炎手術，出院後繼續到村衛生室接受輸液治療，卻意外發現自己的城鄉居民醫保賬戶上居然沒有錢，查詢後發現，自己的醫保賬戶被多次盜用，但事發前幾年他都在外地打工，根本沒用過城鄉醫保(新農合)。

陳姓村民並指控，自己沒有腦中風病史，但醫保結算清單卻顯示，他曾因患有腦中風，多次在崔口村衛生室有過醫保結算記錄，導致他之前投保的商業健康保險，也因為有腦中風醫保記錄而被拒賠。不只陳士勇本人，他的妻子、二弟、三弟等家人，也都有所謂「腦中風」的醫保結算記錄，尤其是二弟也已在外務工多年，從未在村衛生室看過病。

陳士勇被詐保的事件在村裡瘋傳後，更多村民一窩蜂去查詢，紛紛驚覺自己都在不知情的情況下「被」腦中風，涉及村民竟達2000多人，而且大多數都是在崔口村衛生室報銷結算的。

村民張東彪控訴，自己一家12個人，就有8個人被通報腦中風，但從2015年以後他一次都沒去過當地的衛生室，居然還會在2016年至2020年被連續開腦中風的處方藥。另一名村民陳雪俠則告訴記者，自己全家9口人都有腦中風的醫保結算記錄，其中包括當時只有5歲的女兒：「看記錄上說，是2016年開始就給報的腦中風。你看，這個小孩2011年出生，2016年3月22日就給俺寫的腦中風，才5歲的孩子。」

▲有村民的母親已於今年3月去世，卻仍在4至6月間被通報有醫保消費記錄。（圖／翻攝自央廣網）
▲有村民的母親已於今年3月去世，卻仍在4至6月間被通報有醫保消費記錄。（圖／翻攝自央廣網）
更離譜的是，有村民連死了都還有醫保消費紀錄，村民陳士印就怒控自己母親於今年3月去世，在那之後竟顯示還有48個醫保結算記錄：「人都不在了，後續又有好幾十條腦中風的拿藥記錄。人都去世了，她不可能再去看病。」何況他母親生前也沒有得過腦中風。

事發後，有村民去質問崔口村衛生室負責人，對方解釋說是因為醫保系統出錯，並希望對方不要聲張，連村衛生室的上級單位，萊河鎮衛生院的院領導也多次試圖找村民「私了」。後續更發現，不僅僅是崔口村，萊河鎮12個村衛生室中，7個都存在這種情況，除了萊河鎮，其他鄉鎮也有類似問題。

單縣醫療保障局相關負責人李鵬聲稱，醫保部門每月只審核鄉鎮衛生院上報的醫保結算數據，不具體審核村級衛生室的相關數據，鄉鎮所有的衛生室，醫保是統一結賬，報到鄉鎮衛生院，由衛生院進行初審後再報到縣級。單縣衛生健康局主任科員鄭效坤也表示，目前當地公安機關已介入調查，並對相關人員採取強制措施，看是否有詐保套保的嫌疑，公安部門正在核實相關問題。

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