兩層好還是三層好？衛生紙評比大公開 選出你的命定款
隨著民眾對於生活品質的要求提高，為了滿足消費者的需要，與我們息息相關的民生用品不斷推陳出新，像是我們每天都會高度使用的衛生紙，消費者對於原料來源、有無添加物與厚薄度等條件越來越重視。而知名衛生紙品牌「倍潔雅」也不斷傾聽消費者的心聲，推出許多種類的衛生紙供民眾選擇，尤其「倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙」更是異軍突起，在沒有太多廣告宣傳之下，卻靠著高回購率與忠實客戶的推薦，成為網路聲量相當高的款式。
生活中心/綜合報導
2021-10-22 10:30:00
有別於市場幾乎清一色是純白的衛生紙，倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙主打未經漂白的天然原色，一眼望去顯得既特別又高雅，由100%原生紙漿製成，質感與一般衛生紙同樣細緻柔軟，且完全不含螢光劑與有害物質，無論是接觸食物與口鼻、擦拭如嬰兒的嬌嫩肌膚，或者本身就是敏感肌膚的人，也能非常安心使用。
而倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙不僅追求紙張的最高品質，也為了因應民眾的不同需求，推出「兩層經典版」以及全新「三層加厚版」兩種厚度款式供消費者選擇。經典兩層衛生紙是普遍民眾習慣使用的厚度，適合對衛生紙厚薄要求一般的人；而三層加厚衛生紙不僅韌度升級，擦臉不會再輕易碎成屑屑，上廁所也不用擔心破掉的窘境，而且連吸水力也大大提升，一抽就很夠用。若你是用量很大，或者厭倦衛生紙易破的人，三層衛生紙絕對是你的必買款。
無論你是屬於慣用兩層衛生紙，還是用了三層就回不去的，倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙都用同樣純粹天然且親膚的嚴格標準，帶給消費者最安心的品質，只要選擇出你用得最習慣的手感與厚度，不管兩層或三層，倍潔雅純粹原色無漂白衛生紙都會給你像呵護寶寶肌膚般的溫柔與安全感。