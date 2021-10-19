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秋收未結束卻估大豐收？中國「豐收年」遭批「做夢算的」

▲中國糧倉河南及湖北等地區今年接連碰上豪雨暴洪，官方原先坦承會有影響，過了一個月卻變調稱「今年又是豐收年」。（圖／擷取自《CCTV》影片）
▲中國糧倉河南及湖北等地區今年接連碰上豪雨暴洪，官方原先坦承會有影響，過了一個月卻變調稱「今年又是豐收年」。（圖／擷取自《CCTV》影片）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-19 13:14:35｜2021-10-19 13:36:27

中國多個地區先前遭受暴雨洪災，近期又迎來寒流，也引起外界對於秋收情況的擔憂。河南省副省長武國定在上個月接受媒體訪問時承認，秋糧會有「一定程度」的減產，不過過了一個月之後，官方卻表示全國秋糧收穫已經過半，並宣傳糧食大豐收。遭到河南民眾質疑，今年秋收尚未結束，當局卻估計會大豐收，是否存有「灌水」。

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根據《自由亞洲電台》報導，日前中國糧產大省河南以及湖北等地近日接連碰上大規模洪水災情，令外界擔心今年秋收是否會受到影響。河南省副省長武國定曾一個月前接受《中央電視台》財經頻道訪問，當時他指出水災導致農業損失慘重，河南農作物受災面積達到1515萬畝，佔全省秋糧面積將近兩成，武國定坦言秋糧會有「一定程度」的減產。

一個月之後，官方態度變調，《央視》財經13日引述農業農村部數據指出，截至11日中國秋糧已經收穫完成超過一半，並且訪問中國農業農村部種植業管理司農情處處長朱娟，指出降雨並沒有改變秋糧豐收。

不過有河南農民質疑，今年秋收尚未結束，當局已經估計會大豐收，質疑是否存有「灌水」。河南民眾更不滿當局只提豐收，而不提及河南農民因水災減產的情況。河南農民表示，「秋收還沒結束，專家把計算成果算出來，說今年又是大豐收，比起去年增產200億斤。你是怎樣計算？你是做夢計算？」

報導指出，雖然中國官方不斷強調糧食豐收，但是對於進口糧食的依賴不斷上升。2020年進口數量比過去5年的平均值增長19%，到了2021年更加明顯。根據中國海關公布數據顯示，今年1至4月中國糧食進口量比同期多57.8%，增幅明顯比2020年更高。

▲中國國家主席習近平2019年9月16日前往光山縣司馬光油茶園。（圖／擷取自《CCTV》影片）
▲中國國家主席習近平2019年9月16日前往光山縣司馬光油茶園。（圖／擷取自《CCTV》影片）
還有報導指出，中國自2018年以來一直宣傳「今年又是豐收年」，但從2020年開始，中國一直在全球搶購糧食，包括從對中國制裁的美國以及中國制裁對象的澳洲進口小麥、玉米等，凸顯出中國當局對於糧食的巨大需求。且習近平從去年開始，也不斷警告官員「在糧食問題上不能折騰」，外界認為，中國出現了系統性的糧食危機。

在中國增加糧食進口的情況之下，也給全球糧食供給帶來壓力。聯合國糧食及農業組織（FAO）先前也曾指出，因為中國大舉採購，造成美國玉米價格上漲。而糧食價格上漲連帶著全球食品價格跟著一起漲。專門研究原物料的社會經濟學者查爾明（Philippe Chalmin）表示，中國大肆採購基本食品，是造成全球食品價格飆升的主因，「目前確實是中國在助長糧價飆漲。」

中國兩年內突然大舉購買糧食，更給全球糧食體系帶來巨大的不確定性和隱患。有經濟學家警告，若是發生了糧食危機，很可能會造成政治不穩定的國家發生動亂。

▲在美中貿易戰的背景之下，中國恢復自美國進口糧食。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲在美中貿易戰的背景之下，中國恢復自美國進口糧食。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

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