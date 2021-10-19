秋收未結束卻估大豐收？中國「豐收年」遭批「做夢算的」

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一個月之後，官方態度變調，《央視》財經13日引述農業農村部數據指出，截至11日中國秋糧已經收穫完成超過一半，並且訪問中國農業農村部種植業管理司農情處處長朱娟，指出降雨並沒有改變秋糧豐收。
不過有河南農民質疑，今年秋收尚未結束，當局已經估計會大豐收，質疑是否存有「灌水」。河南民眾更不滿當局只提豐收，而不提及河南農民因水災減產的情況。河南農民表示，「秋收還沒結束，專家把計算成果算出來，說今年又是大豐收，比起去年增產200億斤。你是怎樣計算？你是做夢計算？」
報導指出，雖然中國官方不斷強調糧食豐收，但是對於進口糧食的依賴不斷上升。2020年進口數量比過去5年的平均值增長19%，到了2021年更加明顯。根據中國海關公布數據顯示，今年1至4月中國糧食進口量比同期多57.8%，增幅明顯比2020年更高。
還有報導指出，中國自2018年以來一直宣傳「今年又是豐收年」，但從2020年開始，中國一直在全球搶購糧食，包括從對中國制裁的美國以及中國制裁對象的澳洲進口小麥、玉米等，凸顯出中國當局對於糧食的巨大需求。且習近平從去年開始，也不斷警告官員「在糧食問題上不能折騰」，外界認為，中國出現了系統性的糧食危機。
在中國增加糧食進口的情況之下，也給全球糧食供給帶來壓力。聯合國糧食及農業組織（FAO）先前也曾指出，因為中國大舉採購，造成美國玉米價格上漲。而糧食價格上漲連帶著全球食品價格跟著一起漲。專門研究原物料的社會經濟學者查爾明（Philippe Chalmin）表示，中國大肆採購基本食品，是造成全球食品價格飆升的主因，「目前確實是中國在助長糧價飆漲。」
中國兩年內突然大舉購買糧食，更給全球糧食體系帶來巨大的不確定性和隱患。有經濟學家警告，若是發生了糧食危機，很可能會造成政治不穩定的國家發生動亂。