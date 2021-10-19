黃國書線民風暴 學者：黨國時代愛吸收貧窮人家當線民
根據促轉會委託台大學者進行「威權統治時期校園與社會監控之研究」調查報告內容指出，1980年代情治單位實施校園和宗教監控，主要負責單位是法務部調查局，全台佈建線民達3萬人。立委黃國書日前坦承學生時代曾擔任國民黨線民，並宣佈退出民進黨、不再連任，震撼朝野。學者指出，在黨國一家的威權時代，各行各業都佈建有情治單位線民，尤其愛吸收貧窮人家子弟當線民。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-19 17:15:10
東華大學教授施正鋒受訪表示，威權時代吸收線民方法主要是威脅與利誘，利誘就是用錢、威脅就是透過脅迫讓被威脅者屈從，國民黨愛找鄉下子弟、比較窮的農村子弟，反而不信任大地主、醫師等富貴人家子弟。舉例來說，管區警察會先調查誰家有大學生，再去找學生家長跟他們說寫一篇報告能有多少錢。
戒嚴時代的學術界佈滿線民，施正鋒表示，過去很多大學教授被調查局、國安局等情治單位吸收後，先拿獎學金出國讀書，回國後再到校園任教。
針對轉型正義如何解決威權時代的線民問題？施正鋒以東西德統一後德國為例，軍公教與政要需要「自清」證明自己過去沒做過線民，主要是擔心這些人以後會作怪，最主要是擔心有資料在俄羅斯手上，日後受到控制。
施正鋒認為，任何事情都有時代背景，現在加害者已經找不到，主謀蔣介石也已經過世，我們不是受害者無法代為原諒。若非劊子手，只要任何人選擇出面交代原委，社會應該會接受其洗心革面，否則，一輩子的良心不安不說，不知道何時會淪為二度幫兇，但是查出真相後，大家是否能承擔得起又是另一個問題。
台灣智庫諮詢委員董立文受訪表示，過去威權時代吸收線民不外乎就是利益交換，或是脅迫，被脅迫者因為恐懼權力而屈從，今天去追溯情治單位吸收線民其實也不太公平，因為現在情治單位都已經國家化。如果從宏觀角度來看，當時大家都無法脫離情治單位監控體系，某種角度也可以說黃國書是間接被害者。