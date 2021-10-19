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台北國際旅展11/5登場　僅800攤位30年來最少

▲台灣觀光協會表示，今年持續受疫情影響，共有30多個國家地區參展，僅800個攤位，是30年來最少的一次。（旅展示意圖，非當事照片／記者陳致宇攝）
▲台灣觀光協會表示，今年持續受疫情影響，共有30多個國家地區參展，僅800個攤位，是30年來最少的一次。（旅展示意圖，非當事照片／記者陳致宇攝）

中央社

2021-10-19 13:49:42

（中央社記者余曉涵台北19日電）ITF台北國際旅展將在11月5日登場，台灣觀光協會今天表示，今年持續受疫情影響，共有30多個國家地區參展，僅800個攤位，是30年來最少的一次，同時進場人數也限定1萬人。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊觀光產業，也影響旅展的參展意願。台灣觀光協會今天舉辦媒體茶會，會中宣布2021台北國際旅展預計在11月5日到8日於台北南港展覽館登場，早鳥票今天起開賣。

台灣觀光協會表示，為了提振旅遊業士氣，今年以「加倍奉還 力挺觀光」為主題，號召業者提供加倍折扣、主辦單位也加倍回饋，共有30多個政府單位和30個國家地區展示的主題旅遊館，以及飯店、民宿、旅行社等，共800個攤位共襄盛舉。

台灣觀光協會指出，今年受疫情影響，僅800個攤位，是30年以來最少，且航空公司都沒有參加，不過日本及韓國的攤位都比去年大，顯示日韓看好解封日期不遠，也看好台灣觀光市場。

為了鼓勵旅客進場觀展，台灣觀光協會推出3重奏活動，包含展覽期間，購票民眾憑當日ITF門票進場，即可兌換知名設計師Akibo操刀設計的ITF限定口罩，每日限量1000名；號召業者加倍折扣、民眾加倍購買；為感謝醫護人員扛起防疫重任，醫護人員只要憑識別證即可免費入場逛展。

此外，也與台北捐血中心合作延續捐血送門票活動，10月31日到11月6日只要至大台北地區18個捐血點捐血1袋，即可獲得1張門票，限量1萬張。

台灣觀光協會表示，因應疫情，將全力配合政府相關指引下進行，掌握參展者資訊、維持最佳社交距離、落實防疫措施，並於展場、相關設計物設立防疫告示與宣導標語，同時進場人數限定為1萬人，若達上限將會進行人流管制。（編輯：張雅淨）1101019

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