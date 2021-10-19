台北國際旅展11/5登場　僅800攤位30年來最少

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台灣觀光協會表示，為了提振旅遊業士氣，今年以「加倍奉還 力挺觀光」為主題，號召業者提供加倍折扣、主辦單位也加倍回饋，共有30多個政府單位和30個國家地區展示的主題旅遊館，以及飯店、民宿、旅行社等，共800個攤位共襄盛舉。
台灣觀光協會指出，今年受疫情影響，僅800個攤位，是30年以來最少，且航空公司都沒有參加，不過日本及韓國的攤位都比去年大，顯示日韓看好解封日期不遠，也看好台灣觀光市場。
為了鼓勵旅客進場觀展，台灣觀光協會推出3重奏活動，包含展覽期間，購票民眾憑當日ITF門票進場，即可兌換知名設計師Akibo操刀設計的ITF限定口罩，每日限量1000名；號召業者加倍折扣、民眾加倍購買；為感謝醫護人員扛起防疫重任，醫護人員只要憑識別證即可免費入場逛展。
此外，也與台北捐血中心合作延續捐血送門票活動，10月31日到11月6日只要至大台北地區18個捐血點捐血1袋，即可獲得1張門票，限量1萬張。
台灣觀光協會表示，因應疫情，將全力配合政府相關指引下進行，掌握參展者資訊、維持最佳社交距離、落實防疫措施，並於展場、相關設計物設立防疫告示與宣導標語，同時進場人數限定為1萬人，若達上限將會進行人流管制。（編輯：張雅淨）1101019