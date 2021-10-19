快訊／國內再次出現本土個案！新北60多歲男發燒確診

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指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(2例，案16448、案16452)、阿拉伯聯合大公國(案16449)、菲律賓(案16450)、馬來西亞(案16453)入境，入境日期介於10月5日至10月17日之間，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。
指揮中心統計，截至目前國內累計3,760,750例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,743,687例排除)，其中16,343例確診，分別為1,704例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。