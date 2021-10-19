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快訊／國內再次出現本土個案！新北60多歲男發燒確診

▲中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土、5例境外移入。圖為資料照。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土、5例境外移入。圖為資料照。（圖／指揮中心）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-19 14:07:59｜2021-10-19 14:12:08

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土、5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。 

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指揮中心表示，今日新增1例本土個案(案16451)，為60多歲男性，今(2021)年10月16日因出現發燒等症狀，10月17日就醫並採檢，檢驗結果陽性收治住院(Ct值33.1，IgG、IgM均為陽性，後續採檢2次核酸檢測均為陰性)，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者12人，其中4人列居家隔離、3人列自主健康管理、5人列自我健康監測，將持續進行疫調及匡列，以釐清感染源。

▲指揮中心19日表示新增1例本土、5例境外移入個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心19日表示新增1例本土、5例境外移入個案。（圖／指揮中心）
指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(2例，案16448、案16452)、阿拉伯聯合大公國(案16449)、菲律賓(案16450)、馬來西亞(案16453)入境，入境日期介於10月5日至10月17日之間，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,760,750例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,743,687例排除)，其中16,343例確診，分別為1,704例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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