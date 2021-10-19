反罷免！辜寬敏：陳柏惟的發言與作為沒辜負台灣人民

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（19）日會同台灣之友會、多個台派社團與陳柏惟、無黨籍立委林昶佐之代表，共同舉辦「挺3Q反惡霸」記者會，表達台派社團共同力挺陳柏惟的決心。辜寬敏表示，此次罷免毫無正當性，陳柏惟雖初出茅廬，但觀察其擔任立委時的種種發言與作為，皆不辜負台灣人民對於他的期待與付託，值得繼續留任立法院為台灣人民打拼。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-19 16:03:15
談及陳柏惟罷免案，辜寬敏表示，此次罷免毫無正當性，罷免應是台灣人民的權利，也是台灣民主深化重要的一步，然而任何權利都不應遭到濫用，否則便失去民主的真諦。辜說，本次罷免案，罷免方所提出的理由不是基於理性客觀之事實，更有甚者，是基於惡意的造謠與假資訊，企圖混淆選民的認知，他認為，這是「以民主之名，行惡霸之實」的反民主行為，台灣全體國人應予以嚴厲的譴責。
辜寬敏也說，本次罷免，國民黨傾全黨之力，對陳柏惟鋪天蓋地進行政治攻擊，雖然同黨之間進行支援是天經地義的政治行為，然而國民黨從未思考為何2020年為何會輸掉這席過去被視為藍營鐵票倉的選區。辜說，根本原因在於台灣人民用手中的選票，選擇堅持台灣主體意識的民意代表，而非如過往般選擇地方派系，這是台灣民意的重大改變。他表示，只要中國國民黨不改為「台灣」國民黨、不真正以「台灣」作為政黨努力奮鬥的目標，國民黨在台灣政壇就沒有將來，也必將被台灣人民所淘汰。
辜寬敏主張，台灣人的將來只有台灣人民能夠決定，而有志參與台灣政壇的政治人物都不能、也無法迴避台灣國家正常化與國家定位的問題。他認為，陳柏惟雖初出茅廬、政治資歷尚淺，但觀察其擔任立委時的種種發言與實際作為，皆不辜負台灣人民對於他的期待與付託，值得繼續留任立法院為台灣人民打拼。