通膨風暴來襲　國民黨團喊話政府：立即凍漲油價

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國民黨團呼籲行政院，適度調控油電價，讓民眾在獲得基本工資和時薪調漲的小確幸之際，免於被油價上漲造成物價節節上漲，進而相互抵消，讓民眾越來越苦。
總召費鴻泰表示，近期國際油價漲的非常兇，尤其本周一95無鉛汽油一口氣漲了8角，來到每公升31元，台灣9月份消費者物價指數高達2.63%，相對於美國5.4%、歐盟3.4%看起來還算不高，但仍是國內消費者物價指數的新高。費鴻泰指出，縱使外銷數字亮麗，但國內內需產業並不樂觀，因此，國民黨團強烈建議行政院盡速做出「凍漲油價」苦民所苦。
賴士葆表示，國際間通貨膨脹慢慢上升，這是現在進行式，美國CPI達5.4%、歐盟CPI也有3.4%，國際天然氣價格大漲，原油價飆破每桶80美元，台灣相對的好，但是9月份起，CPI也創這2年來的新高。賴士葆指出，92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元，過去小轎車加滿油大約1千元出頭，最多不超過1200元，9月份開始，沒有1500元是無法加滿油箱，政府官員或許無感，但是小老百姓非常清楚，油價悄悄上漲了。
賴士葆進一步指出，油價上漲帶動物價波動，民眾常吃的餃子，在不同城市、區域上漲的幅度也有所不同，顯然內需產業能量仍舊不足，許多商家依舊嗷嗷待哺，尤其餐飲業緩步復甦當中，但復甦的過程中，民眾也發現物價也跟著漲起來，這跟國際原油價格上漲有關，國際原油每漲1元，就會影響CPI漲01%-0.04%，顯然這次通膨屬於「輸入型」通貨膨脹，因此呼籲蔡政府苦民所苦，凍漲油價。
副書記長李德維表示，蔡政府因應疫情凍漲夏季電價，國內疫情趨緩，內需產業尤其是餐飲業逐步復甦，但面臨國際原油價格上漲，帶動國內物價節節攀升，此刻倘若政府不在油電價上做出調整，民眾生活依舊艱苦。李德維指出，過去在台北市100元以下的雞腿便當比比皆是，現在要買得到100元以下雞腿便當已經非常不容易，至少110元起跳，甚至高達130元，尤其可見油電價格對日常生活影響層面有多麼的大。
李德維表示，上週勞動部調整每月基本工資和時薪，從明年起月薪由新台幣2萬4000元調整至2萬5250元，調升1250元，調幅約為5.21%；時薪則比照月薪調幅，由160元調整至168元。
李德維質疑，即便調整基本工資和時薪，卻沒有辦法控制高漲的物價，勞動部調整基本工資和時薪完全沒有意義。李德維表示，今年4月加滿轎車50公升汽油不過800多元，而現在至少1500元，來回相差650元-700元左右。因此國民黨團呼籲蔡政府苦民所苦，在疫情下，適度調控油電價，讓民眾在獲得基本工資和時薪調漲的小確幸之下，免於被因油價上漲造成物價節節上漲，相互抵消。