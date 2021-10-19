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疫情趨緩居家辦公減少　8月行動通訊申訴件數連二降

▲NCC公布8月行動通訊申訴。（圖／NOWnews資料照）
▲NCC公布8月行動通訊申訴。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-10-19 15:11:52

（中央社記者蘇思云台北19日電）隨著疫情趨緩，民眾也陸續回到辦公室上班，NCC在8月行動通訊申訴連2個月緩步下滑，月減35件來到696件，不過，整體年增率仍逾4成。

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國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布8月份通訊消費申訴分析報告。8月行動通訊申訴（包含4G與5G服務），以通訊連線品質類案件數最多，共500件、占71.84%；其次為申裝、異動與續約類，共41件、占5.89%；再次是限速吃到飽類，有19件、占2.73%。

今年5月本土疫情爆發，全台升至三級警戒，推升5月、6月的行動通訊申訴量，6月759件申訴案更創下近2年半新高，隨著疫情好轉，7月27日從三級警戒降為二級警戒，讓7月、8月申訴量緩步下滑。

不過，NCC報告指出，5大電信業者8月申訴量仍比去年同期增加，整體年增率為42.9%。其中，台灣之星增幅93%最多，台灣大哥大、遠傳、中華電信、亞太分別為62%、49%、23%與21%。

至於連線品質改善部分，中華電信指出，優化網路品質與設法提升涵蓋站台容量，疏解尖峰壅塞狀況，在基地台部分，持續與居民溝通，拆台前就預先調整周邊站台補強涵蓋，並提早進行尋覓替代站台與建設事宜。此外，定期篩選訊務驟增高負載站台並進行優化調整及擴容作業，提升客戶使用感受。

在申裝、合約異動部分，台灣之星指出，在行銷活動申辦過程已有3段階提醒說明「公平申辦原則」，如果用戶事後反悔，也會加強通路人員教育訓練，對用戶不了解之處加強解說。

NCC在10月14日立法院書面報告也提到，如果單純看5G服務的相關申訴，台灣5G服務消費爭議今年1到9月申訴案件共508件數，民眾主要反應以通信品質不佳為主，占比約68%，8月起申訴量有略微下降，7月申訴量83件、8月與9月平均67件，可能原因為疫情減緩基站附載降低及建設量逐步增加，進而減少申訴案件量。（編輯：潘羿菁）1101019

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