中官媒引納粹字眼嗆「解決台灣」 德專家：須支持民主
中國官媒《環球時報》上週在官方推特發文時，因使用二戰時期納粹「最終解決方案」的敏感字眼，威脅台灣問題終將得到解決，不論是否採用和平手段，引發歐洲社會震驚。對此德國自民黨(FDP)外交政策專家羅森特里特(Frank Müller-Rosentritt)則回應，中國對台灣的威脅不斷升級，德國聯邦政府必須要支持台灣民主。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-19 15:17:09｜2021-10-19 15:20:06
《環時》英文版12日在發布的推文中，嗆中國對「分離主義份子」的警告不只是說說而已，無論台灣問題的「最終解決方案」(final solution)會不會是和平手段，「分離主義份子」都會遭到審判、譴責與懲罰，這也是對所有中國人的承諾。
「最終解決方案」是二戰期間，納粹德國針對歐洲猶太人實施的系統性種族滅絕計劃，於1942年1月在柏林萬湖(Wannsee)會議上確定，數據顯示「最終解決方案」實施期間，光在歐洲就有510萬到600萬人慘遭殺害。
根據德媒《世界報》(Die Welt)報導，羅森特里特認為，在中國官媒以帶有歷史負擔的術語操作兩岸議題的前提下，德國政府也應有所警覺，雖然目前還不清楚中國是否會在某個特定時段實施軍事威脅，但北京很明顯想要統治台灣，德國聯邦政府應該加強對台灣民主的支持。
報導提到，德國外交部聲稱，聯邦政府正關注台海緊張局勢，試圖通過協商與合作，防止中國發動侵略性戰爭，但以軍事手段回應則有難度。德國綠黨前主席、歐洲議會對華小組主席比蒂科夫(Reinhard Bütikofer)指出，中國奪取台灣將產生嚴重的「經濟和地緣政治後果」，呼籲歐盟善用經濟手段，如與台灣達成雙邊投資協議等，向北京明確表達侵略的代價高昂。