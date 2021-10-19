229萬戶受惠！基本生活費調高1萬元 4口之家省稅2千
財政部今（19)日公告110年度每人基本生活所需的費用金額為新台幣19.2萬元，較去年的18.2萬元調高了1萬元，也是歷年來最大調幅，明年5月申報綜合所得稅時適用。財政部預估調整後有229萬戶受惠，較去年增加21萬戶，減稅利益為146.44億元。
記者顏真真/台北報導
2021-10-19 15:25:54
財政部說明，根據納稅者權利保護第4條及同法施行細則第3條規定，申報戶按財政部公告當年度每人基本生活所需的費用金額乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數計算的基本生活所需費用總額，超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額）合計數的差額部分，得自申報戶當年度綜合所得總額中減除，以符合納稅者為維持自己及受扶養親屬享有符合人性尊嚴之基本生活所需費用，不得加以課稅的意旨。
至於110年度每人基本生活所需的費用金額，財政部依納保法第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年（109年）每人可支配所得中位數32萬0265元，按該中位數的60%訂定110年度每人基本生活所需的費用金額為19.2萬元，較109年度的18.2萬元，增加1萬元，為歷年來最大調幅。
財政部也以4口之家為例，相同所得、免稅額、扣除額結構下，110年度課稅所得將較前一（109）年度減少4萬。若以5%稅率來計算，明年報稅可省稅2000元。財政部預估這次調整後預估受益戶數為229萬戶，較去年增加21萬戶，減稅利益為146.44億元，較去年增加44.10億元，民眾在明年5月申報110年度綜合所得稅時適用。