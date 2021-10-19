萬潤創新創意競賽崑山科大以「照亮你的前途」奪金

崑山科技大學連續14年與萬潤科技股份有限公司聯合舉辦「萬潤創新創意競賽」，透過競賽的競爭，提升學生創新創意能力及專利申請興趣，獎勵傑出人才進而提升國家競爭力。今年大專組（含電機資訊類、工程應用類）共計有231組參賽，崑山科大拿下不分類金牌獎，另獲電機資訊類最佳應用及最佳創意獎、10項佳作、14項入圍；工程應用類則獲得最佳應用獎、7項佳作、16項入圍，成績最佳！





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▲崑山科大電機系「具創新封裝材料之白光LED節能照明光源」榮獲不分類金獎（圖／記者張振興攝，2021,10,19）

「萬潤2021創新創意競賽」在大專組的競賽當中最為激烈，由國立虎尾科技大學校長張信良擔任評審長，率領學術界教授們組成評審團隊。崑山科大電機系「照亮你的前途」團隊以「具創新封裝材料之白光LED節能照明光源」參賽，該作由副教授林俊良指導，學生林俊宇、李駿廷及張藝獻設計，團隊透過跨領域創新，與生產氣凝膠的「台灣氣凝膠科技材料開發股份有限公司」合作，引入原本應用在隔熱防火建材的氣凝膠材料，將其加入白光LED封裝膠體中，此做法不僅可以提升白光LED特性與降低成本，也大幅提升氣凝膠的價值，已提升我國發明專利申請，亮麗的成果使其獲得不分類金獎。





▲與會貴賓與高中職組決賽者大合影（圖／記者張振興攝，2021,10,19）

工程應用類的部分，由國立臺灣大學機械工程系「面「面具」到」團隊以「4D列印嘉年華」獲得最佳潛力獎，崑山科技大學機械工程系「Water-GEN」團隊以「可自動清潔感測器的水質監測裝置」獲得最佳應用獎，國立宜蘭大學電機工程學系「AACLAB」團隊則以「智慧醫療4.0 - 運動型非接觸式生命特徵檢測器」獲得最佳創意獎。











高中職組則由國立嘉義高工機械科「金屬造型速成機」榮獲金獎；國立師大附屬高級中學普通科「人耳辨識門」、私立長榮高級中學電機科「防疫複合式系統自動販賣機」同獲銀獎；立志中學資訊科「智能糾察機器人」、國立東石高中綜合高中「綠能智慧流動廁所」皆獲銅獎。









