AI換臉A片流傳！法務部：加速修法朝加重刑責遏阻

近日刑事警察局查獲「AI換臉」造假影片，此種深偽（Deepfake深度偽造）影片透過網路流傳，讓假訊息散布，影響層面甚廣，包括脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾菈，以及高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜等人都是受害者。藍綠立委都支持修法懲罰數位犯罪。法務部今（19）日表示，偽影片散布破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，法務部有鑑於此，將加速修法腳步，朝向加重刑責方向修法，以嚴懲不法。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-19 16:29:44｜2021-10-19 16:36:47
行政院長蘇貞昌今日在立院備詢時表示，利用科技犯罪是有法可罰，但「情重法輕」，應該加重罰則。法務部長蔡清祥也強調，現行法處罰太輕，將在1個月內提相關修法送至行政院。
法務部下午發布新聞稿表示，目前以深偽影片在網路流傳之犯行，現行法可能涉及刑法之妨害風化、妨害名譽、恐嚇、詐欺、妨害信用、妨害農工商等罪及違反選舉罷免法、個人資料保護法、著作權法、兒童及少年性剝削防制條例等，除已責成臺灣高等檢察署督請所屬檢察機關視具體個案情節依法究辦外，並指揮警調同仁持續加強查緝，溯源深入追出製作及散播涉及刑責之深偽影片來源，全力遏阻此類犯罪行為。
法務部也呼籲民眾，對於深偽影片應多加辨識，勿予轉傳，更要以行動共同唾棄此種以低劣手段而破壞網路安全之行徑，若涉及刑責，所屬檢調機關定將速查嚴辦。也將加快修法腳步，除先前已積極研修有關涉及性私密影像之修正草案仍持續進行外，並將深偽影片之犯罪態樣，廣泛蒐集外國立法例及各界意見後納入通盤考量，並提供各相關主管機關一併參酌，務求儘速完成相關法制作業，以確保民眾權益及維護安全且乾淨之網路使用環境。