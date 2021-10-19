第12輪疫苗約不到惹民怨　指揮中心：可以等下一輪

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陳宗彥說指出，BNT疫苗第一劑預約亦同，如高雄14.5萬人，開設12.4萬人，佔預約人數88.82%，按照過去經驗，都可以符合預約資格的人數，都應該可以妥適因應安排。
指揮中心指出，依過去預約平臺運作經驗，實際預約人數約為符合預約資格人數之八成，因此請各縣市可開設約八成接種量能。第12期第一階段台北市自行設置預約接種量能，BNT疫苗為56672人，約為符合預約資格人數之40%、莫德納疫苗為21607人，約為符合預約資格人數之20%，AZ疫苗為62700人，約為符合預約資格人數之49%)，均未及8成。
莊人祥表示，台北市量能開設較少，因此在昨日也新增了5個接種站，分別為衛福部一樓、交通部一樓、華山文創園區、中正紀念堂和空總台灣當代文化實驗場，其中中正紀年堂還有2萬劑疫苗為最多，不過截至下午1點，以台南市為例，開放4萬1千多個名額，已登記3萬9千多人，應該還有餘額，而沒有預約到的民眾也可以等下一輪再預約。
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