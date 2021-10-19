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第12輪疫苗約不到惹民怨　指揮中心：可以等下一輪

▲莊人祥今（19）日於記者會上說明，針對施打量能較少的北市，已經增開了5個站點，其中中正紀念堂還有2萬劑。（圖／指揮中心）
▲莊人祥今（19）日於記者會上說明，針對施打量能較少的北市，已經增開了5個站點，其中中正紀念堂還有2萬劑。（圖／指揮中心）

記者黃仁杰／台北報導

2021-10-19 16:48:01｜2021-10-19 16:48:11

自我國開始接種疫苗以來，最複雜的第12輪預約昨（18）日正式開跑，不過許多民眾抱怨，才一上線就額滿，想約也搶不到，指揮中心發言人莊人祥今（19）日於記者會上說明，針對施打量能較少的北市，已經增開了5個站點，其中中正紀念堂還有2萬劑，「不過如果第一階段沒有約到，也可以等到下一輪開放時再預約」。

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指揮中心副指揮官陳宗彥表示，第12期第一階段的預約接種，是根據地方政府統計符合資格的人數，開設接種量能，以AZ疫苗第二劑為例，台中市有10.5萬人符合資格，就會規畫相對應的接種量能。高雄市符合資格有10.8萬人，就規畫出9.5萬人的量能，以往符合資格預約都在八成上下。

陳宗彥說指出，BNT疫苗第一劑預約亦同，如高雄14.5萬人，開設12.4萬人，佔預約人數88.82%，按照過去經驗，都可以符合預約資格的人數，都應該可以妥適因應安排。

指揮中心指出，依過去預約平臺運作經驗，實際預約人數約為符合預約資格人數之八成，因此請各縣市可開設約八成接種量能。第12期第一階段台北市自行設置預約接種量能，BNT疫苗為56672人，約為符合預約資格人數之40%、莫德納疫苗為21607人，約為符合預約資格人數之20%，AZ疫苗為62700人，約為符合預約資格人數之49%)，均未及8成。

莊人祥表示，台北市量能開設較少，因此在昨日也新增了5個接種站，分別為衛福部一樓、交通部一樓、華山文創園區、中正紀念堂和空總台灣當代文化實驗場，其中中正紀年堂還有2萬劑疫苗為最多，不過截至下午1點，以台南市為例，開放4萬1千多個名額，已登記3萬9千多人，應該還有餘額，而沒有預約到的民眾也可以等下一輪再預約。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14585例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14585例。（圖／NOWnews製表）
▲六都第12期第1階段AZ開設接種量能表。（圖／指揮中心）
▲六都第12期第1階段AZ開設接種量能表。（圖／指揮中心）
▲六都第12期第1階段BNT開設接種量能表。（圖／指揮中心）
▲六都第12期第1階段BNT開設接種量能表。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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