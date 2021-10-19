轉型正義走入深水區　促轉會行動藍圖：加強法制配套

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針對促轉會法定期間的任務，陳雨凡表示，在過去3年的調查過程中，政治檔案的徵集與開放應用，除了延續檔案局所奠定的基礎，更致力於加速、擴充機關政治檔案的徵集與解密，並首度進行政黨政治檔案的審定與移歸，同時對於首度大量徵集的監控類檔案應該如何開放應用，也透過審慎研究及當事人陳述的過程，針對其所涉及的公共利益、隱私性質與第三者權益問題，在經過專家諮詢會議與公民意見蒐集，將進一步與相關機關提出討論研議。
陳雨凡說，促轉會也發現國家不法行為所導致的權利受損，不限於刑事有罪判決，無論是警政機關、軍事情治機關、司法機關，都有諸多行政不法之作為，雖未使受害者受刑事有罪判決，卻使其人權明顯受到侵害。此類情形依目前促轉條例，並未有能予以平復之依據。
對此，陳雨凡表示，促轉會將以執行經驗為基礎，釐清行政不法的各種態樣，並參酌各國法制，研提行政不法案件處置的法制建議，讓未來的工作更具有法律基礎。
除了行政不法事件外，陳雨凡也指出，在責任部分，促轉會在釐清壓迫體制與加害行為，包含辨識加害的參與者、責任及當事人調查中，也需要更多的法律依據，才能正式揭露與公開。她補充，若非他們主關機關的部分，會持續與部會溝通，將針對檔案開放中的當事人隱私與查核真實性，建議修法與補強。
陳雨凡強調，促轉條例對於促轉會有任務期間規定，依法應於明年5月前向蘇貞昌提出任務總結報告，對促轉條例中的法定任務提出完整規劃。
對於階段性任務，陳雨凡也重申，政治檔案徵集與開放應用、威權象徵處置、保存不義遺址、平復司法不法、行政不法案件處置之研議、受害者權利回復與沒收財產之處置、識別及追究加受害者責任研議、不當黨產運用規劃、政治暴力創傷療癒及照顧服務、原住民族轉型正義等；在延長1年運作期間，則以「貫徹究責」、「協力共進」及 「深化法制」為核心目標。
另外，促轉會就不當黨產處理委員會所追徵並移轉為國有之不當黨產成立特種基金，「作為推動轉型正義、人權教育、長期照顧、社會福利政策及轉型正義相關文化事務之用。」目前多數處分案件尚在訴訟中，由於財源適足性與穩定性問題，特種基金之設置尚待努力，促轉會已透過國際經驗研析、專家諮詢會 議，進行多向度評估，研提特種基金規劃方案奠定基礎，也是行動藍圖中的重點項目。