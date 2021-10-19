昔組團發片紅到香港　男星曝「棒棒堂男孩」年薪7萬內幕

劉祿存（小祿）曾是《模范棒棒堂》節目班底，憑著高超歌唱實力成為「棒棒堂二軍」，並組成偶像男團「Choc7」超克7，不過其實他當時年收入竟只有7萬元，退伍後只能靠月薪不到8千元的電台節目主持費過活，一度被家人勸退轉行，但在他堅持努力之下，一熬就是14年，直到今年事業才開始變旺，接了不少校園和活動主持，節目通告也跟著變多，讓他相當珍惜現在「行程滿滿」的工作機會。





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事實上，劉祿存一家人顏值爆表，他與3個姊姊陸續踏入演藝圈，包括出道最早的二姊劉容嘉，大姊劉佳怜是活動主持人，三姊劉黛瑩（原藝名：禾語辰）則是演員。劉祿存透露當初偷偷去甄選《模范棒棒堂》，劉容嘉得知後有一點生氣：「姊姊一開始反對，認為這個圈子會很辛苦，不希望我經歷跟她一樣的事，但還是默默接受。」然而他在節目上亮眼表現，最後也成功組團出道發片。





由於當時節目當紅，劉祿存與其他男孩們到香港宣傳，竟有成群粉絲在機場接機，甚至有瘋狂粉絲包車追逐，他直言：「那時候有嚇到，想說我們在香港居然這麼紅！」只不過看似風光，他也大爆收入根本不成正比，團員間常會自嘲：「我們是超克7，1年只賺7萬。」後來節目收掉，團體也黯然解散，劉祿存便去當兵，沒想到退伍後有近4個月都接不到通告，只能繼續吃老本，還好主持了電台節目，但1個月賺不到8千，撐了半年，他為了生計再到朋友的鞋店兼差，兩邊工作加起來總共2萬多，在等待機會的低潮期，他仍保持正向：「我心態上一直都很樂觀，覺得至少能夠養活自己就好。」





轉眼劉祿存已經出道14年，他在今年加入新的經紀公司後，並將藝名「李洛洋」改回本名「劉祿存」，結果工作運突然大開，收到許多時尚活動、校園主持邀約，社群平台也有業配合作，前陣子受到疫情影響，所有行程全喊停，他索性與卓義峯、陳大天、海產、大根在IG直播開唱，引起熱烈迴響，粉絲還替他們取團名「小卓吧！祿天海尼根」，當疫情趨緩後，開始有節目通告找上門，令他相當意外，也很感激每一次的工作機會。





▲劉祿存已經出道14年。（圖／橙藝文創提供）

雖然到現在有人看到劉祿存，還是會叫他「棒棒堂男孩」，對於這樣的標籤，他反而有不同的看法：「我覺得還好啦！因為那就是一開始讓大家認識我的方式，如果還叫得出來，證明有注意過我，所以才會有印象。」不過也有很多人稱他是「容嘉的弟弟」，他笑說：「因為我姊就比較紅啊！代表我姊很成功，才會有這樣的連結性，只是我可能要多一點屬於自己的作品，才能夠讓大家拿掉這個標籤。」





目前小祿活躍於各大綜藝節目及活動主持，值得一提的是，他曾經在電視劇《妹妹》飾演藍正龍的酒肉朋友、《必娶女人》飾演柯佳嬿的公司同事，雖然戲份不多，但兩人居然分別在第50、51屆金鐘獎，一舉奪下金鐘視帝、金鐘視后榮耀，劉祿存也因此被稱作「最強綠葉」、「金鐘吉祥物」，他謙虛表示：「我對表演很有興趣，也希望接下來能多一些戲劇或電影作品。」



