股市小白誤觸險些違約交割　花百元學費買經驗

由於近期投資氛圍熱絡，許多「股市小白」紛紛湧入股票、證券市場。想藉由投資為自己加薪，已然成為全民運動。然而，股票市場波動大，一個決定都有可能造成相當大的損失。根據證交所統計，今年違約交割的人數大幅成長，特別是30歲以下的族群年增近四成，就有網友上網分享自己險些違約交割的經驗，讓不少網友表示心有戚戚焉。
財經中心/綜合報導
2021-10-20 14:00:00
該名網友提到，自己因為收盤前想賣出股票，結果竟意外按成買入，到了晚上跳出交割訊息才驚覺自己操作錯誤，不知道該從哪裡生錢出來。由於股票交易後的第二個交易日（T+2），便會進行交割扣款，若交割戶中的餘額不足，便會造成違約交割。因此原PO左思右想後，只好透過信貸借款，度過這次的危機。
不少網友看了表示，「三天貸款利息144元，買個經驗值得」、「要養成習慣去看一下成交明細」、「花錢買教訓，趕快還完下次不要了」，也有網友回應，「救急用的不要養成習慣」。
此外，也有網友分享「上次想買X電10股，結果按成10張，差點嚇傻，結果當日現沖倒賺3000，但再也不敢」、「哪支呀?說不定你明天賣還有賺XD」。專家提醒，若不熟悉股票市場，想靠買空賣空賺取價差，並不是一件容易的事，近期台股交易市場波動度大，想要投資為自己加薪，因小心謹慎才為上策。
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