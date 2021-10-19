陳柏惟挺「三毒」　國民黨發言人群：罷免草包是義務

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黃子哲指出，陳柏惟在外交委員會，每天問這種等級的問題，直言「當草包成為事實，罷免就是義務」，稱陳柏惟是挺毒品、毒豬跟毒空氣的三毒立委，又肇事逃逸、涉賭博電玩、說謊成性，嚴重不適任，呼籲選民10月23日用行動下架他。
張斯綱指出，陳柏惟的言行前後不一，國民黨推出三摺頁文宣明顯呈現，陳柏惟是三毒立委、失格立委，希望本週六下架陳柏惟，讓台中第二選區民眾有重新選擇機會，台中選民們值得更好立委來代表大家。
此外，張斯綱也提出，有人在網路上做議題移轉，說刪Q宣傳車比較大，但這根本不是重點，他舉例上次大選時，北市候選人林昶佐與蔡英文總統候選人用同樣的宣傳車在台北市區宣傳，「難道這也是大鯨魚欺負小蝦米嗎？」他呼籲不要用支支節節的舉動做無謂的指控，重點是中二選區民眾如果認為陳柏惟不是好立委，就請挺刪Q。
至於文傳會製作的刪Q快訊以及圖文懶人包，林家興表示，國民黨雖然在野，但持續與人民、在地民意站在一起，做在地發聲最堅強的後盾，除了實體的刪Q快訊外，也規劃圖文懶人包，羅列陳柏惟在問政、言行上的表現進行檢驗，因為陳柏惟是代表人民在國會修法的立委，代表在地鄉親在國會發聲的立委，但陳的言行舉止、投票記錄是否對得起在地鄉親的付託？這是國民黨要協助在地民意做檢驗的。
林家興舉例，包括肇事逃逸、賭博電玩等，陳柏惟說「看你要怎麼定義？」根本是玩文字遊戲，沒有誠實面對人民的質問，這種逃避、實問虛答、模稜兩可的態度，令人質疑陳柏惟是否值得人民付託？能否作為在國會的代表？他也說明，實體刪Q快速將會寄發到國民黨在地的黨公職與朋友手上，讓台中鄉親有充分資訊，針對罷免陳柏惟做出選擇。
黃子哲也指出，陳柏惟荒腔走板的言行眾所皆知，2019年他支持分階段「娛樂性大麻」合法化；萊豬進口議案，陳柏惟柏按下「贊成票」；陳柏惟曾說「當選中火停機一天」，但台電原就有規劃，陳柏惟自己都說沒有做到。
李明璇則公開呼籲大家10月23日一定要出來罷免陳柏惟，因為陳柏惟挺毒品，挺有毒的萊豬、挺毒空氣，完全沒有照顧台中鄉親們。她形容陳柏惟是「挺大麻、愛賭博、肇事逃」的三寶立委。
正在懷孕的李明璇表示，她深刻體會下一代孩子健康的重要，陳柏惟挺萊豬，但我們不能讓我們下一代吃萊豬。她強調，陳柏惟不恰當的言行恐會讓下一代孩子有樣學樣，令人非常擔心。如果陳柏惟沒有被罷免成功，「選前苦肉記，選後就囂張」，陳柏惟說會反省，就下台好好反省。
此外，有關國民黨16縣市黨部主委名單的議題，文傳會主委凌濤接受媒體聯訪時表示，這次公布的16縣市黨部主委皆曾從事地方上很多社會團體的服務，是地方推薦任用的，國民黨以義務職聘用，希望他們繼續為鄉親服務，也為國民黨持續努力。他強調，這並非是公職提名，也不是競選，未來進行公職競選提名時，就會用相關規定辦法來辦理。