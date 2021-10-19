「高雄購藝思」　持藝FUN劵藝文消費加贈高雄券

振興五倍券上路，中央加碼八大券，高雄市政府積極再加碼，要讓大家有「開」就有賺，繼「國旅券消費500元、送高雄券100元」，高市府結合藝FUN券加碼推出「高雄購藝思」振興活動，民眾以藝FUN券及振興五倍券到藝FUN店家消費滿500元，均可兌贈高雄券100元。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-10-19 19:30:00
高市文化局長王文翠表示，文化部今年推出300萬份面額600元的藝FUN券，上週首波抽出81萬名幸運兒，高市府結合藝FUN券加碼特別規劃「高雄購藝思」振興活動，不管是看電影、看表演、看展覽、聽演唱會、買書、買文具、買文創商品、文化場域店家民宿等，只要憑藝FUN券到合作店家消費，消費滿額就能獲贈高雄券，持振興五倍券到藝FUN店家消費滿額，一樣能獲贈高雄券，擴大加碼雙重加持，呼籲得獎者務必「手下留券」，多看多聽多比較，高雄出品，絕對物超所值！
王文翠說，不管是文青最愛的駁二藝術特區、城市裡人文風景巷弄書店、文化景觀中極富特色的眷村民宿、影迷朝聖中的高雄電影節、眾人引頸期盼即將開幕的高雄流行音樂中心，或是充滿幽思古情的打狗英國領事館、鳳儀書院，只要民眾踏足高雄，都能在這裡找到適合自己的人文情調。後疫時代，高雄藝文風潮正興，歡迎大家帶著振興券與藝FUN券來高雄消費，休憩之餘也豐富藝文生活。
文化部藝FUN券使用期間為今(2021)年11月10日至明(2022)年4月30日，去年高雄適用場域近800間，包括電影院、書店、文具行、唱片行、樂器行、文創商行、音樂展演空間等各式藝文場域。文化局邀請高雄市適用藝FUN券的店家踴躍加入「高雄購藝思」方案，帶給消費者更多優惠，協力振興地方文化經濟，參與方式即日起公告在文化局官網上。
有關藝FUN券消費加贈高雄劵的方案與店家將陸續公告、不定期更新，請密切關注文化局官網與臉書。