處處是線民？前民進黨副祕爆料：某任黨主席是調查局臥底

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林忠正說，國民黨是白色恐怖統治的主角，當然不希望自己殘害人民的事實完全被揭露，另外一個重要因素，就是不少當年的抓耙仔仍然擔任政府高官和政治領袖。如果黑歷史都一一曝光了，這些踏著別人血淚升官發财的抓耙仔怎麼有臉呆下去呢？
林忠正說，1980年代8大情治系統中，單單調查局就養了3、4萬缐民，那當時最大的情治機關警備總司令部又佈建了多少線民？還有國防部情報局、國防部憲兵司令部調查組、國防部總政治作戰部、中國國民黨大陸工作會、內政部警政署、國家安全局都養有許多政治監控的線民，若再加上許許多多被國民黨洗腦的愛國份子或因利益、恩怨情仇而主動加入檢舉的人，在戒嚴時代整個高壓統治的監控網「在職」線民很可能隨時都有10萬人上下。換句話說，每100個成年人就可能有一個抓耙仔。
林忠正說，他在美國念書時，就成為被監控的對象，自己也知道是哪一位台灣留學生在監控他的一舉一動，每天幫他寫日記、編故事。這些職業學生和前總統馬英九一樣，拿錢編個海外學生刊物，寫監控日記又有豐沃的外快收入，日子過得非常愉快。不像自己等窮留學生一直過得苦哈哈，吃最便宜的冷凍雞肉，哪吃得起牛排，更不敢去旅行。
林忠正說，海外的國民黨職業學生回到台灣，又有黨國的照顧，總有好的工作等著他們。一輩子吃香喝辣，都是人生的勝利組。他們怎麼會想到，他們撰寫的監控日記，害得同學回不了台灣，害得同學找不到工作。林忠正也認為，許多留學海外回來的知識藍，就有不少是抓耙仔出身。
林忠正說，他不會想報仇，也不屑他們的道歉，但是倒希望這些抓耙仔能瞭解他們所做的事，都是嚴重違反普世價值和迫害人權的惡行。一個加害者是否應受到懲罰，應該由受害者來決定是否追究責任，國民黨和國民黨主席朱立倫如果面對過去白色恐怖的行為，仍然是一推二五八的態度，國民黨就真的是一個垃圾政黨，應該被台灣人民丟到歷史的灰燼裡。
林忠正表示，台灣政治常有許多令人難以置信的情節，其中有一件政治監控事件，驚悚程度並非黃國書案可以比擬。他說自己親耳聽到一位我非常敬重的受害人陳述，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員，他在過世前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並且將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。
林忠正說，其實這位主席基本上也是特務統治體制下的受害人，因為任何再好的人一旦進了這種「黑道」世界，就永遠脫離不了，更何況弄一個叛亂犯，就可以用威脅和刑求炮製一群叛亂犯，不但有高額獎金可領，又可以分到受害人的3、4成的家產，無德的小人當然趨之若鶩。但這一個優秀的人長期處在良知和暗黑工作之間衝突，最後是酗酒而終，這真是人性的悲劇故事。
林忠正也說，一想到蔣經國當年一手控制執政的國民黨，另一手掌控民進黨，真的很恐怖。若蔣經國多活幾年，或蔣經國將特務系統都移交給李登輝，民進黨恐怕不是早夭了，就是成了花瓶政黨了，真是天佑台灣。