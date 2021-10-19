太囂張！海地總理出席紀念活動　遭幫派開槍驅離

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從現場的影片及照片可以看到，好幾輛政府的休旅車在槍聲中趕緊駛離，而亨利也在維安人員的帶領之下，急忙離開儀式會場，這之中還有人步行逃命。
在一陣混亂之後，曾經當過警察、現在領導9個幫派的「G9聯合會」首領謝里齊耶（Jimmy Cherizier）穿著白色西裝帶領手下出現在紀念會場向戴沙林獻花。根據了解，謝里齊耶平時行為兇殘，在2020年時甚至在太子港多個地區發動為期五天的襲擊行動。但他與海地前總統摩依士關係匪淺，在摩依士遭到暗殺後，謝里齊耶就曾組織民眾走上街頭抗議。
在紀念儀式遭到「不速之客」闖入之後，總理亨利則改在海地國家先賢博物館（Museum of the Haitian National Pantheon）進行獻花。外界推測謝里齊耶的行為就是要對付總理亨利，所以才如此高調地趕走儀式現場的參與人員。謝里齊耶的行為更顯示出，海地的局勢不斷在惡化。
人權分析及研究中心（Center for Analysis andResearch in Human Rights，CARDH）負責人尚恩（Gedeon Jean）表示，幫派會組成同盟且全副武裝，並坐擁較多資金和意識形態。「我們正在朝著原國家（proto-state）情況邁進。幫派越來越強，警察則越來越弱。」