COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

太囂張！海地總理出席紀念活動　遭幫派開槍驅離

▲海地總理亨利17日出席一場紀念活動時，在幫派開槍下匆忙離開現場。（圖／美聯社／達志影像）
▲海地總理亨利17日出席一場紀念活動時，在幫派開槍下匆忙離開現場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-19 19:01:04

自從海地前總統摩伊士（Jovenel Moise）7月時遭人暗殺之後，海地國內陷入一陣混亂，先前才傳出17名美加傳教士與家屬遭當地黑幫綁架事件，海地總理亨利（Ariel Henry）17日在太子港出席開國元勳戴沙林的紀念儀式，又遭到全副武裝的幫派開槍驅趕，逼得亨利只能倉皇逃離，更顯示出海地的暴力事件越來越猖獗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《衛報》報導，海地政府於17日在太子港舉辦開國元勳戴沙林（Jean-Jacques Dessalines）的紀念儀式，追憶其1806年擊敗法軍讓海地獨立、廢除奴隸制的貢獻。海地總理亨利在安全部隊的保護之下，也前往紀念儀式獻花。沒想到在儀式現場突然傳出好幾聲槍響。

從現場的影片及照片可以看到，好幾輛政府的休旅車在槍聲中趕緊駛離，而亨利也在維安人員的帶領之下，急忙離開儀式會場，這之中還有人步行逃命。

在一陣混亂之後，曾經當過警察、現在領導9個幫派的「G9聯合會」首領謝里齊耶（Jimmy Cherizier）穿著白色西裝帶領手下出現在紀念會場向戴沙林獻花。根據了解，謝里齊耶平時行為兇殘，在2020年時甚至在太子港多個地區發動為期五天的襲擊行動。但他與海地前總統摩依士關係匪淺，在摩依士遭到暗殺後，謝里齊耶就曾組織民眾走上街頭抗議。

▲領導9個幫派的「G9幫派聯盟」首領謝里齊耶曾帶領手下上街悼念已故總統摩依士。（圖／美聯社／達志影像）
▲領導9個幫派的「G9幫派聯盟」首領謝里齊耶曾帶領手下上街悼念已故總統摩依士。（圖／美聯社／達志影像）
在紀念儀式遭到「不速之客」闖入之後，總理亨利則改在海地國家先賢博物館（Museum of the Haitian National Pantheon）進行獻花。外界推測謝里齊耶的行為就是要對付總理亨利，所以才如此高調地趕走儀式現場的參與人員。謝里齊耶的行為更顯示出，海地的局勢不斷在惡化。

人權分析及研究中心（Center for Analysis andResearch in Human Rights，CARDH）負責人尚恩（Gedeon Jean）表示，幫派會組成同盟且全副武裝，並坐擁較多資金和意識形態。「我們正在朝著原國家（proto-state）情況邁進。幫派越來越強，警察則越來越弱。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀