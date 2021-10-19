淋雨就壞掉！議員質疑北市「鞦韆計時器」撐不過10天
因應新冠肺炎疫情防疫，台北市政府公園處日前在北市內6個公園設立「盪鞦韆計時器」，希望能讓盪鞦韆的小朋友3分鐘就輪替。不過台北市議員黃郁芬發現，設置至今才10天，沒想到已經有半數已經壞掉，有些是已經被拔走，有些已經脫離原本角度。黃郁芬更指出，額外裝設的鐵盒邊角很尖利，公園時常有小朋友跑跳，如果一個不小心撞到恐怕傷害不堪設想。
記者丁上程／台北報導
2021-10-19 19:14:14
黃郁芬今（19）日表示，昨日才與家長們一同到公園，實際到現場看看「鞦韆計時器」的運作狀況，不過到了現場，鞦韆旁只剩下空空的鐵盒，詢問後才發現，原來是因為計時器沒有防水，幾天下雨之後已經壞了，才請廠商拆除修理。「計時器從10月9日上路才撐了幾天？不過才10天而已！」黃郁芬說，更有其他公園的計時器在試辦第二天就換掉，這樣要如何評估擴大辦理與否？如果一直壞掉，會不會久而久之民眾也不想用計時器了？「那到底要這個政策幹麻？」
黃郁芬強調，計時器不只有損壞問題，現場也有小朋友說，只要把手伸進去喬一下計時器的角度，就可以自行調節時間，「就有人把時間直接從三分鐘調成一小時。」黃郁芬也補充表示，用來放置計時器而額外焊上去的鐵盒，邊角也相當銳利，「如果孩子在周圍跑跳、不注意而去撞到，反而更加危險。」
黃郁芬表示，從損壞率、裝設的位置與安全性、孩子的使用體驗，這些公園處早在試辦前就應該設想，結果卻是試辦下去、孩子使用了，才幫公園處發現了這些問題。公園處預計試辦到月底，再進一步評估成效，無論成效如何，在前面的缺失改善之前，都不會贊同這個設置規畫有瑕疵，造成家長疑慮的政策擴大辦理。