傳確診金控董事長是蔡明興？富邦金：已返台正依規隔離中
中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增1例本土與5例境外移入個案，其中傳出境外移入確診案16448為國內一家金控集團董事長，男性、年齡60多歲，從美國旅遊返台確診，指揮中心以個案與疫調無關資訊涉及個人隱私，表示無法確認或否認。但市場從年齡揣測可能是富邦金董事長蔡明興，對此，富邦金傍晚回應表示：「董事長已返台，目前正依規隔離中。」
記者顏真真/台北報導
2021-10-19 19:36:18｜2021-10-19 19:42:03
根據指揮中心今日公布新增的境外移入確診個案案16448，男60多歲，10月16日自美國旅遊返台，出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛，當日在機場防疫旅館採檢，10月19日確診，並已匡列同班機接觸者5人，列居家隔離。
由於市場盛傳這名確診者是國內一家金控集團的董事長，只是指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，個案與疫調無關資訊涉及個人隱私，無法確認或否認，也因為該個案為境外移入，不管是大老闆或是其他身分，能夠匡列的對象，並不會對社區有影響，並重申無法確認也無法否認該消息。此外，因僅匡列同班機接觸者5人，媒體也詢問是否是搭乘的是私人飛機返台？指揮中心副指揮官陳宗彥則回應，「這我們就不證實他是搭什麼飛機」。
民進黨立委高嘉瑜今日傍晚也在臉書發文要金管會好好查查，有私人包機的金控董事長，是否又是「自己核銷、自己費用」？同機5人是公務出差？還是私人旅遊？是不是拿公司股東錢，「假公差之名、行私人玩樂之實」，她還附上兩張照片截圖，一張是媒體報導某金控董事長自美返台確診，不過指揮中心並未證實是包機，另一張則是之前媒體富邦金因高價買藝術品，包機核銷違反內稽內控被罰2300萬的新聞，似乎在暗示市場傳出的確診金控董事長就是蔡明興。
不過，對於市場將傳聞確診金控董事長指向富邦金董事長蔡明興，富邦金在傍晚回應表示：「董事長已返台，目前正依規隔離中。」