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習近平是否出席氣候峰會？中國特使稱尚待宣布

▲中國國家主席習近平是否參加即將在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會，中國氣候變化事務特使解振華今天說，他仍在等待中國外交部宣布。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平是否參加即將在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候峰會，中國氣候變化事務特使解振華今天說，他仍在等待中國外交部宣布。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-20 08:54:00

（中央社倫敦19日綜合外電報導）中國國家主席習近平是否參加即將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候峰會，中國氣候變化事務特使解振華今天說，他仍在等待中國外交部宣布。

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「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）將於10月31日至11月12日舉行。

路透社詢問解振華，習近平是否會親自出席峰會，或是以視訊方式出席。他對此表示：「我們仍需要等待外交部的訊息，只有在他們宣布後才能告知。」

「泰晤士報」（The Times）先前引述不具名英國消息人士的說法報導，英國首相強生（Boris Johnson）已得知，習近平不會參加聯合國氣候峰會。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）上週說，她對各國領袖空談氣候變遷，但幾乎毫無作為感到惱火。她也提到，還不清楚哪些領導人將出席峰會。

美國總統拜登和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）都將與會。克里姆林宮尚未說明俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是否參加。

習近平自從疫情爆發後就不曾出訪，僅透過視訊與國際領導人聯繫。

解振華透過翻譯在視訊電話中表示，格拉斯哥舉辦的COP26氣候峰會至關重要，中國將致力於讓會議成功。

解振華表示，中國希望與國際社會合作延緩氣候變遷，中國將盡一切努力達成2060年碳中和目標。他也表示，已開發國家應該信守承諾。

中國生態環境部副部長趙英民說，COP26領導人應該避免空泛口號，北京希望看到開發中國家對氣候議題取得進展。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1101019

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