習近平是否出席氣候峰會？中國特使稱尚待宣布

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路透社詢問解振華，習近平是否會親自出席峰會，或是以視訊方式出席。他對此表示：「我們仍需要等待外交部的訊息，只有在他們宣布後才能告知。」
「泰晤士報」（The Times）先前引述不具名英國消息人士的說法報導，英國首相強生（Boris Johnson）已得知，習近平不會參加聯合國氣候峰會。
英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）上週說，她對各國領袖空談氣候變遷，但幾乎毫無作為感到惱火。她也提到，還不清楚哪些領導人將出席峰會。
美國總統拜登和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）都將與會。克里姆林宮尚未說明俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是否參加。
習近平自從疫情爆發後就不曾出訪，僅透過視訊與國際領導人聯繫。
解振華透過翻譯在視訊電話中表示，格拉斯哥舉辦的COP26氣候峰會至關重要，中國將致力於讓會議成功。
解振華表示，中國希望與國際社會合作延緩氣候變遷，中國將盡一切努力達成2060年碳中和目標。他也表示，已開發國家應該信守承諾。
中國生態環境部副部長趙英民說，COP26領導人應該避免空泛口號，北京希望看到開發中國家對氣候議題取得進展。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1101019