中職／統一保送、失誤送大禮 兄弟天王山戰拿下重要勝
中華職棒（CPBL）19日統一獅對戰中信兄弟，獅隊投手群保送「大禮」不斷，總計送出7次保送，加上獅隊守備3局「煮粥」再奉送分數，終場兄弟雖然全場僅有2支安打，但靠著對手保送與失誤攻下6分，以6：5擊敗獅隊，為穩住龍頭寶座取得重要一勝，和獅隊競爭季冠軍的長跑中再取得1場勝差。
記者黃泓哲/綜合報導
2021-10-19 22:05:39
此戰1局上獅隊先靠著陳鏞基3分砲取得領先，但先發投手猛威爾1局下發生狀況，面對7位打者僅有7顆好球，0.2局投球中投出高達5次四死球保送失掉2分，不僅無法壓制對手，也讓牛棚在本周首戰就提早啟動。接手的王鏡銘投3.1局被敲出2支安打包括陳子豪的2分砲，隊友也在3局接連發生失誤，失掉4分包括2分責失是比賽勝負關鍵。
接手的劉軒荅、林子崴、鄭鈞仁總計4局投球沒有再被敲出任何安打、失分，但可惜獅隊首局攻下3分後，僅在4局靠著林安可陽春砲、7局唐肇廷長打攻下2分，最終兄弟全場僅有2安，但靠著對手失誤與保送「送禮」，加上鄭凱文完成6局投球任務，官大元、吳俊偉、李振昌聯合守成，最終以6：5擊敗統一獅，在競逐下半季冠軍路上拿下重要一勝。