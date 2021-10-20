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鄧佳華戶頭剩27元！合體連千毅直播薪資曝光　網朝聖哭了

▲鄧佳華（右）合體連千毅（左）直播約莫一個月，收到第一份薪水。（圖／連千毅、鄧佳華臉書）
▲鄧佳華（右）合體連千毅（左）直播約莫一個月，收到第一份薪水。（圖／連千毅、鄧佳華臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-20 06:41:18｜2021-10-20 06:42:02

網紅「FBI帥哥」鄧佳華先前到日月光科技大廠求職，結果試用期沒過遭刷掉，後來直播天王連千毅出手救援，將鄧佳華納入團隊共同直播，事隔一個多月，連千毅也發了第一個月的薪水給他，鄧佳華也在IG上公開9月薪資，引發網友熱議。

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只見鄧佳華在IG上貼文指出「原本戶頭只剩下27元，但上個月薪資有3萬即時入帳」因此目前鄧佳華的戶頭已經有30027元，不少網友看了直呼「要繼續加油才行」、「嗚嗚，比我還有錢」、「賺輸佳華TAT」、「連董對你真的很好，勸你好好珍惜」、「這可以直接公開？沒有保密協議嗎？」、「很多人連30K都要扣勞健保QQ」。

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▲鄧佳華公開自己9月薪資，一共是三萬元整。（圖/鄧佳華IG）
事實上，雖然連千毅給予鄧佳華的薪水三萬屬於中間值，不算太高的薪水，但連千毅也曾在直播中透露，對鄧佳華的待遇非常好，不僅有專屬司機接送中壢台北往返上下班，吃穿用通通全是免費的，實際來看價值遠超三萬元薪水。

不過，上週連千毅也在臉書表示「因為鄧佳華行為不自制，也不順從經紀人的安排，因此冷凍鄧佳華一星期」直呼鄧佳華這樣的行為是「大頭症、無藥可醫，你能有今天，要好好珍惜，不要換了位子就換了腦子，這是在團體生存的大忌」顯見鄧佳華如何好好做好這份工作，仍有許多該學習的地方。（編輯：張嘉哲）

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