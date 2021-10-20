女騎機車一半遭提醒「會被開單」！真實理由曝 苦主認了
台灣素有「機車王國」的稱號，不少人上下班都是依靠機車通勤，不過要騎車上路，那可就要遵守道路規則及法律的規範，不過，近日就有網友指出自己明明沒怎樣，騎機車在路上卻被警察提醒「可能會被開單」，其原因曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 08:28:02
一名網友先是在電動機車的臉書社團貼文指出「請問大家是否有加裝車牌框？真的有那麼容易被撞歪嗎？油車以前騎10幾年都沒有被撞歪過」結果貼文釣出多名名苦主表示「我的歪到被警察提醒會被開單喔」、「車牌如果被撞歪被開單的人大有人在，真的要裝」。
而其他機車族也紛紛回應「現在的新型車牌真的超軟＝＝真的要裝」、「撞歪的車牌很難完全回復平整，不相信的可以不要裝，車牌歪掉放任不管，被警伯開單的也大有人在」、「跟電動車或是油車無關，現在新型車牌都很容易歪掉」、「油車車牌一樣會被撞歪，只是你沒注意過罷了，停車場繞一圈，一堆被撞歪的」、「現在車牌都做好薄，隨便撞到就歪掉」。
而根據道路交通管理處罰條例第13條第1款及違反道路交通管理事件統一裁罰基準表規定，汽車(包含機車)駕駛人如以安裝其他器具的方式，使不能辨認其牌號，可處新臺幣3,000元以上3,900元以下罰鍰；因此民眾的車牌若是已經凹陷扭曲，也要記得去監理站更換，另外若要加裝車匡保護車牌，像是反光車框、或是大面積車框也不要裝，以免荷包大失血。（編輯：張嘉哲）